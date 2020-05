El último PPV de All Elite Wrestling, Double or Nothing 2020 tuvo como uno de sus luchas destacadas en su cartel, aquella que definiría al primer monarca del Campeonato TNT, con el enfrentamiento entre Cody y Lance Archer, con la atracción especial de Mike Tyson, quien fue el que presentó el nuevo título.

Acompañados de Arn Anderson y Jake Roberts acompañaron a los contendientes Cody y Lance Archer, respectivamente, mientras que Mike Tyson estaba en un costado del ring sentado esperando a entregarle el título al nuevo campeón.

La acción fue intensa de principio a fin, acorde a la rivalidad que los dos gladiadores que disputaron este nuevo campeonato, pero finalmente Cody fue quien se llevó el Campeonato TNT, al derrotar a Lance Archer después de una larga partida en la que Archer dominó en su mayoría.

En algún punto de la contienda, Arn Anderson interfirió en favor de Cody, pero con la venia de Mike Tyson, fue expulsado por el réferi. Asimismo, Jake Roberts intentó involucrarse con su serpiente, pero Mike Tyson lo detuvo e impidió aquello. De esta manera, Cody se aprovechó de un Archer distraído para atacarlo con dos Cross Rhodes de manera consecutiva y finalmente obtener el conteo de tres. Instantes despúes, fue el propio Mike Tyson quien le entregó el Campeonato TNT.

Así lo describimos en nuestra cobertura de AEW Double or Nothing 2020:

Lance Archer entra al ring con un luchador novato siendo arrastrado por toda la escenografía. La pesadilla norteamericana entra acompañado de Arn Anderson, no hay rastro de su esposa Brandi. ¿Señal de la brutalidad que se viene?

Los gladiadores se niegan a darse la mano. Lance sorprende a Cody con un Blackout en menos de 20 segundos. Cody gira hacia fuera del ring, es un perro viejo que se las sabe todas.

Aunque Lance Archer también es un veterano, y logra salirse de un fuertísimo armbar.

Intercambio de machetazos y de derecha, Archer no los siente. Pero sí que siente cuando Cody le jala la trenza. Cody se lanza desde la cuerda de la mitad hacia atrás y sorprende a Archer, se encontraron en realidad, porque Archer también venía rebotando de las sogas, y mandó a Cody fuera del ring, así que sacó provecho del momento Archer.

Archer quita el tapete fuera del ring... ¡Y Cody lo manda por encima de la barricada con un Tope Suicida!

Archer sube a Cody a la baranda y lo manda rumbo al ring volando.

Mike Tyson se ríe, disfrutando la acción. Cody patea en la cara a Archer y este le responde con un Lariat.

¡Lance Arche sube a las cuerdas y cae en Moonsault sobre Cody para una cuenta de dos!

Cody con Suplex vertical de bandera, eleva a Archer y lo ataca con destrozacaras.

Archer manda a volar a Cody. Una lucha muy rápida. Cody usa el poste de metal para aplicarle castigo al abdomen de Archer. Los luchadores alrededor apoyan a Cody, en su gran mayoría.

https://s7.gifyu.com/images/aewdon41.gif

¡Lance Archer toma a Cody en el esquinero y lo manda a volar, se lastima con el poste!

https://s7.gifyu.com/images/aewdon42.gif

https://s7.gifyu.com/images/aewdon43.gif

Tremendo azotón contra la lona a Cody... ¡cuenta en dos! Archer sonríe y mira a Tyson, quien aprueba lo que ve, aunque en realidad no le interesa mucho quién gane, solo que haya buena lucha libre.

https://s7.gifyu.com/images/aewdon44.gif

Lance Archer presiona ilegalmente con arco y flecha a Cody. ¿Por qué es ilegal el arco y flecha si no estaban ni cerca de las cuerdas? No se sabe, pero Archer se lanza desde el esquinero y le cale en el muslo a Cody para luego presionarle el brazo izquierdo y la mandíbula.

https://s7.gifyu.com/images/aewdon45.gif

Archer tira a Cody contra la barricada, y se golpea en la rodilla fuertemente. El árbitro revisa a Cody, parece que sí se lastimó realmente, porque le está diciendo algo al oído a Arn Anderson. Esperemos que no sea nada grave. El árbitro le indica a Archer que se suban al ring, y hay careo entre ambos. Cody se mete girando al ring. Casita para Lance, cobertura en uno. Crossface para Archer, ilegal porque le aplica presión con la trenza del cabello.

https://s7.gifyu.com/images/aewdon46.gif

Tras discutir con Roberts, Cody le aplica un DDT a Archer. La famosa movida final de The Snake, quien pierde los estribos. La distracción sirve para que Archer acabe a Cody con un Spinebuster y luego amenaza a Arn Anderson. Cody con Enzuigiri en el esquinero un tremendo Cutter. ¡Cuenta solo en dos!

https://s7.gifyu.com/images/aewdon47.gif

Rodillazo al rostro de Archer y jabs de izquierda. Cinco y hasta siete y luego codazo a la cabeza.

https://s7.gifyu.com/images/aewdon48.gif

¡Cody con el Cross Rhodes tras pasar su dedo por la garganta! Pero la cuenta llega solo a dos.

https://s7.gifyu.com/images/aewdon49.gif

Stinger Splash de Cody, pero Lance no siente nada pese a que no había protector en el esquinero y le da un Chokeslam.

https://s7.gifyu.com/images/aewdon50.gif

Muy buen combate, realmente ha sido un gran PPV. Archer iba a llevar a Cody a la escuelita clásica, pero Arn Anderson le movió las cuerdas y Archer se da en sus partes nobles.

https://s7.gifyu.com/images/aewdon51.gif

¡Aparece un segundo réferi e informa de la trampa de Arn Anderson! Anderson es enviado a las duchas. ¡Y Jake Roberts también es mandado tras bambalinas! Suplex de Archer para Cody, pero... Archer hace una señal a alguien...

¡Jake Roberts regresa con la serpiente dentro de una bolsa! El árbitro le dice algo a Mike Tyson... ¡y Mike Tyson se quita la cabeza y va a golpear a Roberts, pero este corre!

https://s7.gifyu.com/images/aewdon52.gif

.@miketyson has seen enough!

Order Double or Nothing NOW on all major cable & satellite providers / @BRLive / @FITETV (Intl Fans Only) #AEWDoN pic.twitter.com/M26AzLAVFR

— All Elite Wrestling (@AEWrestling) May 24, 2020