El último PPV de All Elite Wrestling, Double or Nothing 2020 tuvo como uno de sus luchas principales en su cartel, aquella que ponía en juego el Campeonato Mundial Femenil AEW, con el enfrentamiento entre Nyla Rose e Hikaru Shida en una lucha sin descalificación y sin conteo fuera, luego de que esta última se ganara su oportunidad titular hace un par de semanas en AEW Dynamite.

► Hikaru Shida nueva Campeona Mundial AEW

Luego de 17 minutos de intensa acción, y luego de brindar uno de los mejores encuentros en la división femenil de AEW, Hikaru Shida derrotó a Nyla Rose luego de golpearle la cabeza con un palo de kendo, seguido de un Running Knee, para convertirse en la nueva Campeona Mundial AEW en la antepenúltima lucha de AEW Double or Nothing 2020 esta noche. Como añadido, también recuperó su palo de kendo, el cual estaba en poder de Rose.

Así lo describimos en nuestra cobertura de AEW Double or Nothing 2020:

► 7- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Nyla Rose (c) vs. Hikaru Shida

Inicia la lucha en la que no hay ni cuenta de diez ni descalificación. Forcejean y Nyla se mantiene con el palo de kendo que trajo al ring. Tres golpes en el abdomen de la japonesa y tira el palo fuera del ring. Contralona y cobertura en uno.

Rose se come el esquinero, y luego un rodillazo de Shida en la cara.

¡Tremendo rodillazo a la cara fuera del ring!

Pero se recupera Rose y tira a Shida contra la barricada. El pecho contra el metal, poderoso ataque. Rosa se enfrenta con otras mujeres de AEW, quienes apoyan a la asiática.

Rose saca una mesa debajo del ring... ¡Eleva a Shida y la tira contra otra mesa pasando la barricada! Luego le castiga con una silla en el pecho.

¡Tremendo castigo con doble silla contra la garganta de Shida!

Rose con silletazo a las costillas de Shida y luego la tira duro contra el suelo.

¡Azotón contra la lona, y luego Rose aplasta a Shida! Pero la cuenta llega solo a dos.

Shida evita un Powerbomb. Y luego tijeras para Rose, queda en las cuerdas y recibe un rodillazo de Shida.

Suplex de Nyla, Shida no pudo ni moverla.

Shida es sacada del ring con tremendo lazo. Shida se lanza en plancha desde una escenografía de unas cartas gigantes y le da un rodillazo en la nuca. El tercero de la lucha. Rose es tirada al área de los fans.

¡Shida derriba a Rose y cae sobre una ficha de póker!

¡Shida corre y se impulsa con esa ficha para darle un rodillazo a Rose, quien estaba contra una ficha que estaba parada!

Rose recibe una lluvia de palazos de kendo y un Suplex. Cuenta en dos.

¡Rodillazo a la cara y cuenta en dos otra vez para Shida! Rose toma a Shida cuando iba a darle otro rodillazo... ¡y le aplica tremendo azotón contra la lona!

¡Nyla Rose casi acaba a Shida con un rodillazo desde el esquinero en la nuca! Luego mete una mesa al ring.

Rose le da un tremendo lazo a Shida... ¡Y luego la tira contra una mesa! ¡Pero la cuenta llega solo a dos!

Shida le tira el palo de kendo a Rose cuando estaba en el esquinero... ¡y luego un tremendo destrozacaras!

Nyla la ataca con el palo de kendo... rodillazo de Shida de respuesta, cuenta en dos. ¡Shida le da un palazo en la cara y luego un rodillazo para llevarse la victoria!

¡HIKARU SHIDA ES LA NUEVA CAMPEONA MUNDIAL AEW! Qué gran combate, felicitaciones para Nyla Rose e Hiraku Shida, quien llora por su victoria.

Shida consigue así el merecido oro, poniéndole la cereza al pastel de un gran año para ella, donde ha alcanzado un registro de 10 victorias y solo una derrota a nivel individual, la cual se dio en el episodio de año nuevo, en otra contienda titular. Muchas felicidades para Hikaru Shida nueva Campeona Mundial AEW.