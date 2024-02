Si la intención de WWE es que deje de hablarse de los escándalos de Vince McMahon, con la entrada en escena de The Rock como rival de Roman Reigns para WrestleMania 40 ciertamente está consiguiéndolo.

Según recogimos vía Dave Meltzer hace menos de 48 horas, Vince McMahon y las bajas de CM Punk y Brock Lesnar condujeron a WWE a cambiar los planes de WrestleMania 40, cuando se preveía que Reigns tuviera revancha con Cody Rhodes y el «Best in the World» fuese rival de Seth Rollins.

«Dwayne presionó mucho para el combate […] El cartel cambió cuando Punk y Brock [Lesnar] quedaron fuera y todas las fichas del dominó cayeron. Dwayne ya quería hacerlo y ellos pensaron que también lo necesitaban. Pensaron que esto era mejor para cambiar las malas vibraciones por lo de Vince. Cody era el plan. Dwayne iba a enfrentarlo [a Reigns] más tarde, tal vez en la próxima Mania, tal vez en Arabia Saudita. Pasó lo de Vince y lo de Punk, lo de Vince acabó siendo peor de lo que pensaban y cambiaron los planes. Literalmente no lo supe hasta ayer que podían cambiar y entonces me dijeron que estaban cerrados. Pero sé al 100% que el plan era Punk vs. Seth y Cody vs. Reign hasta que Punk se lesionó».