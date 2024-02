El retorno de Nia Jax a WWE: No en 2022, sí en 2023

Uno de los muchos despidos que WWE realizó en 2021 más sorprendentes fue el de Nia Jax. La que fuera Campeona Raw o Campeona de Parejas llevaba toda su carrera trabajando en la empresa y no se esperaba que le rescindieran el contrato. En 2024, vuelve a ser una Superestrella con todas las de la ley. De hecho, podría luchar por el Campeonato Mundial en Elimination Chamber. Ello después de haber vuelto en 2023. Lo hizo en Royal Rumble pero tardaría unos cuantos meses en realmente unirse a tiempo completo.

► No en 2022, sí en 2023

En realidad, «The Irresistible Force» podría haber vuelto, al menos eventualmente, en 2022, en el mismo Rumble, pero rechazó la opción cuando se la propusieron. Hablando recientemente con nuestro compañero Sean Ross Sapp, explicaba que entonces no se sentía preparada para ese momento. En cambio, señala que su experiencia al año siguiente, cómo se sintió cuando apareció por sorpresa y batalló con las otras 29 mujres, le hizo sentir que debía ponerse en marcha para retomar su carrera de gladiadora.

«Me ofrecieron un lugar el año anterior y, usando un lenguaje más colorido, dije ‘No’. No estaba mentalmente preparada para participar en el Royal Rumble. El año pasado, definitivamente estaba en un mejor estado mental. Fue genial. Me alegra haberlo hecho. Al principio, no estaba pensando en regresar y hacerlo a tiempo completo, pero una vez que estuve ahí afuera y sentí la respuesta del público, pensé, ‘Quizás debería ponerme en forma y ver qué pasa’«.

La samoana comenta también que no sabía que la compañía sacaría a la venta una camiseta suya el año pasado:

«No sabía ni siquiera que eso se había filtrado. No me lo dijeron«.