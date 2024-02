Pocos luchadores han tenido un regreso más grande y a la vez más frustrante que el de Cody Rhodes a WWE, empresa que llevaba una década sin contar con un gran técnico favorito del públco, y ahora, contra el deseo de miles de seguidores… les da mayores motivos a estos para considerarlo como tal.

En un segmento que ya oficialmente es el menos gustado por el Universo WWE de todos los de su canal de YouTube, The Rock tomó el lugar de Rhodes para enfrentar a Roman Reigns bajo los focos de WrestleMania 40. Y para más inri, ahora parece que no supuso un cambio de planes de última hora, sino que tal duelo samoano se acordó con la firma de «The Great One» como nuevo directivo de TKO.

La edición de hoy de la Wrestling Observer Radio viene muy sustanciosa, y en ella, Dave Meltzer ha comentado el apoyo que está recibiendo Cody Rhodes por parte de la comunidad luchística de internet tras la «injerencia» de The Rock.

«[WWE] Esperaba que Cody Rhodes se convirtiera en Daniel Bryan. Esperaban que Cody Rhodes se convirtiera en un mártir y saliera como un mayor técnico de esto. ¿Esperaban que la gente abucheara a Dwayne? No lo sé, porque he preguntado por ello y nadie me ha dado una respuesta clara. La reacción por Cody, sobre que Cody haya sido perjudicado y la gente se ha puesto de su parte, era parte de la historia. Eso lo esperaban completamente».