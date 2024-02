The Rock aborda la molestia del Universo WWE

Los fans de WWE están tremendamente molestos con The Rock y WWE por dejarlos sin Cody Rhodes vs. Roman Reigns en WrestleMania 40. Este se ha convertido en el tema más candente en relación a la compañía, que en realidad debería estar enloquecida con el regreso de «The Great One» para enfrentar a «The Tribal Chief». Pero puede decirse que se ha elegido el peor momento, cuando el Universo WWE lo que quiere más es que «The American Nightmare» termine su historia.

► La molestia del Universo WWE

Pero La Roca no es alguien que se esconda, que se quede callado, y ha decidido abordar la situación:

«Hay una palabra para esta reacción explosiva e insana: innegable. No importa la época, la década o la ciudad, la energía y la conexión entre el Campeón del Pueblo y el Pueblo nunca pueden romperse y realmente es una experiencia electrizante que provoca escalofríos cada vez. Gracias, Birmingham, Alabama; hicimos historia mágica en la «ciudad mágica». Gracias WWE y gracias Cody por el amor y la hospitalidad (sueño y alma). Roman, solo hay un líder de la mesa. Nos vemos en Las Vegas… Uso».

There’s a word for this explosive, insane reaction – undeniable.

No matter the era, the decade, or the city, the energy and connection between the People’s Champ and the People can never be broken and is truly an electrifying experience that creates chills every single time.… pic.twitter.com/LQI6gMdpIs — Dwayne Johnson (@TheRock) February 4, 2024

Aunque no parece que sea lo que los fans querían leer. De hecho, lo vemos en las respuestas:

I was there live in the building, and it’ll be a moment I’ll never forget. And I love ya Rock. But PLEASE, don’t take this moment away from Cody. We want to see you fight Roman, but Cody deserves to beat Roman for the Undisputed WWE Universal Championship. Help him be THE GUY. pic.twitter.com/Oa4o8TNT99 — RJ (@ResonantJustice) February 4, 2024

«Estuve allí en vivo, en el recinto, y será un momento que nunca olvidaré. Y te quiero, Rock. Pero POR FAVOR, no le quites este momento a Cody. Queremos verte enfrentar a Roman, pero Cody merece derrotar a Roman por el Campeonato Universal Indiscutido de la WWE. Ayúdalo a ser EL HOMBRE».

Por otro lado, The Rock no es alguien que quiera tener ese papel de villano, por lo que ¿quizá es posible que esta situación se de la vuelta de alguna manera y Cody Rhodes acabe entrando a la lucha y que esta sea una triple amenaza? Ya no por la presión de los fans sino porque ese sea el plan y La Roca lo sepa y simplemente esté esperando a la gran revelación.