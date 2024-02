Dixie Carter: «Siempre estaré agradecida con Sting»

El 3 de marzo Sting va a disputar la última lucha de su legendaria carrera y todo el mundo luchístico está enviándole mensajes de cariño. Es interesante apuntar que no tantos grandes luchadores tienen la oportunidad de retirarse en sus propios términos, con tanto tiempo para preparar ese gran momento. La más reciente en dedicarle bonitas palabras a «The Icon» es Dixie Carter, quien fuera su jefa en TNA. Ella ya no está tan inmersa en la industria luchística como antaño pero de cuando en cuando aparece en primera plana.

I cannot tell you what @Sting means to me. A true legend and gentleman. I will always be grateful for our many years working together. Get out and support the #icon #lastmatch @AEW #greattimes @ThisIsTNA https://t.co/TnNL3eslZl

— Dixie Carter (@TNADixie) February 3, 2024