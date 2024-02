Está viviendo Cody Rhodes lo que CM Punk vivió hace ya una década. En 2012, el «Best in the World» era la Superestrella más candente del panorama luchístico, y tuvo que ver cómo The Rock cerraba WrestleMania 28 junto a John Cena. Una situación que se repitió al año siguiente, con el agravante de que además fue «The Great One» quien puso fin meses antes a su longevo reinado como Campeón WWE.

Ayer, para justificar la injerencia de The Rock en los planes creativos de WrestleMania 40, Rhodes expuso que el significado de «acabar su historia» se prestaba a muchas interpretaciones, apuntando hacia un próximo enfrentamiento contra Roman Reigns una vez este se mida a su primo, mientras, en teoría, buscará el Campeonato Mundial de Peso Completo que porta Seth Rollins.

Una vía alternativa vilipendiada durante las últimas horas por miles de seguidores, lógicamente descontentos ante la incoherencia narrativa del producto y la demostración de esa politiquería que consideraban ya erradicada tras la marcha de Vince McMahon.

► SummerSlam, ¿un nuevo intento?

Como recogimos minutos atrás, Mike Johnson de PWInsider publicó un extenso reporte sobre los motivos de que WWE se decantara finalmente por dejar a Cody Rhodes sin su gran coronación.

Pero dentro de lo escrito por Johnson, cabe destacar lo siguiente.

«Aunque se dio prioridad a ‘acabar la historia’ en WrestleMania 40, hubo algunos ya hablando abiertamente en WWE de la idea de que Cody Rhodes pueda ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo y luego retar al ganador del Roman Reigns vs. The Rock en SummerSlam en un combate titular de unificación, y así acabar su historia».

Curiosamente, resultaría más propicio que Cody cerrara su arco en SummerSlam y no en WrestleMania. Cabe recordar que «The Showcase of the Inmortals» supuso una respuesta de WWE a Starrcade, el célebre evento de NWA, JCP y WCW ideado por Dusty Rhodes.

De momento, se desconoce fecha y sede de SummerSlam 2024, aunque sí queda claro que el escenario de un potencial Reigns vs. Rhodes II allí es factible, pues nadie prevé una victoria de The Rock sobre «The Tribal Chief» en WrestleMania 40.