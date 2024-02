Nia Jax: «Lash Legend es un talento increíble»

Lash Legend no es todavía una de las luchadoras más relevantes de NXT, aunque la salida de Tiffany Stratton abre la puerta a que una de las que no están en esa posición la ocupen en un futuro cercano, pero ya ha estado llamando la atención, hasta el punto de que publicamos un informe que apuntaba a que tiene impresionada a la WWE. Y además ella es ambiciosa, como mostró no hace mucho diciendo que quiere ser más grande que Bianca Belair:

«Es asombrosa. En primer lugar, ella es un gran ejemplo. Está haciendo historia. Ya ha hecho historia. Así que definitivamente es alguien a quien muchas de nosotras aspiramos a ser y nos inspira, y simplemente queremos seguir el camino de Bianca Belair. Creo que es un gran ejemplo. Siento que muchas de nosotras, como [Kelani Jordan] y yo misma, también vamos a seguir ese camino y superarlo.»

► Nia Jax alaba a Lash Legend

Por si todo esto no fuera suficiente, Lash Legend también se ha ganado el apoyo de Nia Jax, que, dicho sea de paso, no suele hablar bien de nadie que no sea ella misma. Pero mientras hablaba recientemente con Sportskeeda la samoana dijo que es un talento increíble y que tiene ganas de compartir el cuadrilátero con ella. Esto último probalemente no va a suceder pronto, a no ser que «The Irresistile Force» vuelva a la marca amarilla.

«Ha sido increíble. Estoy realmente contenta de que la gente pueda ver este lado de mí. Siento que la primera vez no estaba tan enfocada y tenía una mentalidad diferente. Ahora estoy en un lugar mejor. Ha sido realmente bueno. Me encanta el hecho de que haya nuevos talentos con los que no había tenido la oportunidad de trabajar antes, y ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Así que ha sido genial. He estado diciendo que Lash Legend es un talento increíble que veo en NXT, y me encantaría enfrentarme a ella en el ring.»