Nia Jax habla de las acusaciones a Vince McMahon

Vamos a realizar un repaso a todo lo que hemos estado publicando en SÚPER LUCHAS sobre Vince McMahon desde «Acusan de tráfico sexual a Vince McMahon y John Laurinaitis». Pasamos de ella a «Vince McMahon habría obligado a mujer a enviar videos íntimos a Brock Lesnar». En medio, algunos fans estuvieron pidiendo la salida de Triple H y Nick Khan de la WWE; también nos preguntábamos si realmente HHH va a ser despedido por su cercanía con su suegro. Más tarde volvíamos al exmandamás: «Nuevos detalles de demanda contra Vince McMahon, John Laurinaitis y WWE». Porque ya no es dueño de la compañía de lucha libre pero sí era presidente de la junta directiva de TKO. Esta emitió un comunicado y posteriormente se anunció la salida de McMahon de la misma. Antes, conocíamos «La petición de WWE a su elenco tras las acusaciones a Vince McMahon».



► Las acusaciones a Vince McMahon

De esta manera tenemos todo el contexto para ahora conocer la opinión de Nia Jax, a quien recientemente le preguntaron en Haus of Wrestling acerca de si todas las controversias relacionadas con McMahon le han estado afectando de alguna forma mientras trabaja como Superestrella de WWE.

«Oh, no, no me afecta, yo estoy completamente enfocada en los negocios. Y, ya sabes, este negocio se construye con trabajo duro y dedicación, y eso es lo que cada luchador en esta sala está haciendo en este momento, así que simplemente seguimos adelante. Y, ya sabes, vamos a ofrecer un evento (Royal Rumble 2024) increíble».

Nia Jax entrará esta noche a la batalla real de 30 luchadoras de WWE de Royal Rumble como una de las favoritas para salir victoriosa. Hubo un momento en que parecía posible que luchara por el Campeonato Mundial en este mismo Premium Live Event pero puede que al final ese combate con Rhea Ripley lo dispute en WrestleMania 40.