Hulk Hogan: «Me dijeron que sería el #30 en el Royal Rumble»

Una vez más, Hulk Hogan ha vuelto a insinuar su regreso al ring de WWE, a sus 70 años. Así como lo viene haciendo en entrevistas durante los últimos 6 meses, y como lo hizo en un reciente Raw, en donde se mostró una viñeta para conmemorar los 40 años del nacimiento de la Hulkamania.

Sin duda alguna, esto es bastante interesante, pues recientes reportes indican que Hogan ha superado, tras una serie de cirugías, sus problemas de movilidad, y que realmente sí querría tener una última lucha, para que su combate de retiro sea bajo el marco de WWE, la empresa que le dio toda su fama mundial.

Recientemente, Conrad Thompson y Eric Bischoff realizaron en conjunto con AdFreeShows, un evento en el restaurante y bar de Hulk, denominado Hogan’s Hangout, y ubicado en Clearwater, Florida.

Allí, en medio de las risas y la emoción del momento, preguntó a los fans si alguno iba a ir al Royal Rumble. La respuesta de algunos fans fue afirmativa, por lo que Hogan remató con algo que causó sensación:

Welp, @HulkHogan did a run-in on @EBischoff & @HeyHeyItsConrad at @adfreeshows Top Guy #RoyalRumble and has some thoughts on maybe being in the match. 💪 pic.twitter.com/MHWnI0umh6

— Dominic DeAngelo | Roving Wrestling Reporter (@DominicDeAngelo) January 26, 2024