¿Triple H sería despedido de WWE por su cercanía con Vince McMahon?

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Vince McMahon se vio forzado a renunciar a su cargo como Director de la Junta Directiva de TKO Group Holdings, empresa en la que Endeavor fusionó a WWE y UFC para su manejo más fácil y para hacerla un monstruo mucho más potente en la bolsa de New York.

Esto, como consecuencia de los escandalosos y atroces detalles que se conocieron, luego de que una mujer interpusiera una demanda el día de ayer contra McMahon, John Laurinaitis y WWE, acusándolos de violación y de tráfico sexual, pues, supuestamente, McMahon obligó a la mujer a realizar actos sexuales con otros hombres, incluyendo la Superestrella WWE, Brock Lesnar.

Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter reportó que Vince McMahon renunció a su cargo y abandonó tanto WWE como TKO, esto, según dijo McMahon en un comunicado de prensa, por respeto a WWE y sus fans.

Y, seguramente, como medida para evitar perder más patrocinadores, luego de que Slim Jim decidiera poner en pausa todas las actividades comerciales que tenía junto con WWE, incluyendo, comerciales televisivos protagonizados por LA Knight. Además, otro potencial patrocinador, acabó las conversaciones con TKO y no quiso pautar tras el escándalo.

Ahora, la noticia va más allá, pues Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, ha señalado que varias fuentes dentro de WWE creen que los directivos de Endeavor, casa matriz de TKO, estarían totalmente dispuestos a limpiar la casa en los próximos días. Es decir, se despedirían a personas cercanas a Vince McMahon. Este fue el reporte:

«Actualmente, en WWE, muchos cree (y, dependiendo de quién seas, muchos se preocupan) de que Endeavor podría limpiar a cualquiera cercano a Vince McMahon y lo que resta de su equipo, para hacer una renovación total de la compañía en adelante.

«Hubo empleados que dejaron la empresa cuando Vince renunció inicialmente y que regresaron cuando logró volver a entrar. Para aquellos que han permanecido con WWE después de la compra por parte de Endeavor, lo que se cree entre quienes hemos hablado esta noche, es que su conexión con McMahon podría ser un gran punto en contra para su estatus en la WWE en el futuro».

Recordemos que, en redes sociales, muchos fans han pedido el despido de Triple H y Nick Khan, pues estos ejecutivos y directores de WWE, estuvieron al tanto desde el primer momento de las graves acusaciones de McMahon, y salieron a defenderlo públicamente.

A Triple H, Nick Khan y Stephanie McMahon, más allá de que en 2023 votaron, sin lograrlo, para que Vince McMahon no retomara su poderoso rol como Director de la Junta Directiva de WWE, los fans no le perdonan el hecho de que la víctima alega que formaban parte del Comité Especial de Investigación que analizó las conductas de McMahon, y decidieron no castigarlo.

La decisión final fue decir que no había pruebas suficientes contra McMahon, cuando «ni siquiera se dignaron a entrevistar y conocer la versión» de la supuesta víctima, quien dijo que pese a tener un acuerdo de confidencialidad con McMahon, estaba dispuesta a cooperar en la investigación interna de WWE en su contra.

Triple H

Stephanie

Brock Lesnar

Johnny Ace

Nick Khan

And more

All knew. All covered it up. All need to go. Every single one.

— ⛧ 𝕲𝖔𝖉 𝕶𝖎𝖑𝖑𝖊𝖗 ⛧ (@GodKillerJay) January 27, 2024