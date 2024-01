CMLL y AEW dan a conocer el siguiente paso de su alianza

Fantásticas noticias para los fans de la buena lucha libre. CMLL y AEW acaban de hacer oficial que la primera etapa de su alianza salió bien, y que ambas empresas están a gusto con los resultados, por lo que, ahora, se entra en una segunda etapa de esta alianza.

AEW anunció en el más reciente show de Rampage, que muy pronto, cuatro grandes luchadores del CMLL como lo son Místico, Máscara Dorada, Hechicero y Volador Jr., estarán luchando en Estados Unidos bajo la vitrina de exposición que representa AEW.

Tanto AEW como CMLL han anunciado que mañana, durante el show de Collision, se dará más información en torno a los cuatro referentes de la lucha libre mexicana antes mencionados. Se cree que se emitirán unas viñetas para darlos a conocer más al público estadounidense y mundial, y luego, se anunciarán sus combates o tendrán directamente acción en el ring.

The stars of @CMLL_OFICIAL are coming to AEW! Learn more about @CaristicoMX , Máscara Dorada 2.0, @_ReyHechicero and Volador Jr. tomorrow night on #AEWCollision ! pic.twitter.com/bkaSsktBzY

Este fue el comunicado de prensa emitido por el CMLL:

«🌎 ⌛️ Hoy en #AEWRampage fue anunciada la presencia de 4 superestrellas del CMLL en AEW.

«Mañana en #AEWCollision será revelada más información al respecto de esta gran noticia referente a Místico, Máscara Dorada, Volador Jr. y Hechicero».

Recordemos que el primer paso de esta alianza, fue una lucha entre Místico y Rocky Romero en AEW Rampage, que salió bastante bien y gustó mucho a los aficionados. Tony Khan, Presidente de AEW, se mostró emocionado por seguir esta alianza entre AEW y CMLL:

We're very excited for the stars of @CMLL_OFICIAL coming to @AEWonTV soon, the return of the iconic @caristicomx + debuting Mascara Dorada 2.0, @_reyhechicero + Volador Jr.! Thank you CMLL for the great collaboration!

Thank you all watching #AEWRampage on @TNTdrama right now!

— Tony Khan (@TonyKhan) January 27, 2024