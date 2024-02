Tal vez la familia que realmente manda en WWE no sea la familia McMahon, sino la Anoa’i. Y este chascarrillo ya no es tan chascarrillo desde que supimos que The Rock ejerce ahora como directivo de TKO Group Holdings, Inc., empresa que Endeavor armó para unir a WWE y UFC.

Semanas atrás, tuvimos constancia también que «The Great One» buscaba enfrentar a Roman Reigns en WrestleMania 40, y anoche, durante el epílogo de Friday Night SmackDown, esto se hizo patente, hasta quedar prácticamente confirmado que su deseo se hará realidad.

Cody Rhodes parece quedó convencido de las palabras de Seth Rollins la semana pasada, quien le pidió. básicamente, que lo enfrentara por el Campeonato Mundial de Peso Completo, argumentando que este es el título que mejor representa a su padre Dusty.

«The American Nightmare» cedió entonces su lugar a The Rock, cuya aparición echó abajo la arena, y dijo que próximamente tendrá su revancha contra Reigns. Así, si bien WWE no lo ha hecho oficial todavía, veremos un duelo samoano el próximo 7 de abril.

Resulta innegable desdeñar la mediaticidad de un Reigns vs. The Rock en WrestleMania, pero por el camino, deja con muy poco valor la victoria de Rhodes en el Royal Rumble varonil, pues el ex-AEW se medirá (suponemos) contra Rollins, un campeón que durante el último año ha expuesto fácilmente su oro mediante retos abiertos, y junto al que ya tuvo extensa rivalidad en 2022.

► CM Punk, posible detonante

El establecimiento del Reigns vs. Rock ha pillado por sorpresa a Dave Meltzer, y el periodista escribió esto en el foro de F4WOnline.com.

«Dwayne presionó mucho para el combate […] El cartel cambió cuando Punk y Brock [Lesnar] quedaron fuera y todas las fichas del dominó cayeron. Dwayne ya quería hacerlo y ellos pensaron que también lo necesitaban. Pensaron que esto era mejor para cambiar las malas vibraciones por lo de Vince. Cody era el plan. Dwayne iba a enfrentarlo [a Reigns] más tarde, tal vez en la próxima Mania, tal vez en Arabia Saudita. Pasó lo de Vince y lo de Punk, lo de Vince acabó siendo peor de lo que pensaban y cambiaron los planes. Literalmente no lo supe hasta ayer que podían cambiar y entonces me dijeron que estaban cerrados. Pero sé al 100% que el plan era Punk vs. Seth y Cody vs. Reign hasta que Punk se lesionó».

Como saben, Punk sufrió un desgarro de tríceps durante el Rumble varonil, anunció su ausencia de WrestleMania 40, donde iba a luchar contra Rollins, fue operado este jueves y permanecerá fuera de los rings al menos hasta bien entrado el verano.

Se antoja lógica la cronología de hechos que expone Meltzer, aunque después de todo, se diría que The Rock habría obtenido su combate con Reigns aunque Punk no estuviera hoy convaleciente.