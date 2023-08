Con 27 combates que han recibido 5 estrellas o más por parte de Dave Meltzer, en términos «in-ring» ya podríamos considerar a Will Ospreay el mejor luchador de la historia. Pero como un servidor analizó, precisamente la todavía juventud del británico (30 años) hace que debamos ser pacientes a la hora de establecer tal juicio.

A falta de su definitiva consagración como «Top Gaijin» de NJPW, Ospreay disputará dentro de siete días un combate contra Chris Jericho sobre el Wembley Stadium de Londres en AEW All In. Según Ospreay, el mayor momento de su carrera. Y 24 horas antes, «The Assassin» competirá en el show por el 11 aniversario de RevPro ante su rival preferido, Shingo Takagi.

Un fin de semana muy simbólico para el gladiador que tomó la mejor decisión de su carrera cuando no quiso firmar con WWE allá por 2016 y que está consiguiendo, junto a otros destacados nombres,

Así, por muchas razones, Will Ospreay es el luchador del momento, y como insoslayable realidad, varios compañeros de industria se rinden ante él (incluso Jim Cornette elogió su primera lucha contra Kenny Omega).

Ahora recogemos la valoración de Rocky Romero, figura muy cercana al británico, en reciente entrega de Busted Open Radio. Que, como suele ser habitual en Romero, no tiene desperdicio.



«Inicialmente, no fue mi idea llevar a Ospreay [a NJPW], pero ese primer año, de alguna manera lo ayudé a adaptarse a New Japan, y verlo en el lugar donde está ahora.. qué increíble luchador. Literalmente, no hay nadie en el mundo como él, que haga las cosas que hace y cómo las hace. Estoy bastante orgulloso de Ospreay, de ver dónde está. Y obviamente, le quedan muchas cosas por hacer en su carrera.

«Al final, probablemente será uno de los cinco mejores luchadores de la historia. Creo en ello, obviamente, si Will sigue trabajando en New Japan durante los próximos años. Creo que es el camino que debe tomar Will. Tiene que hacer lo que hizo Kenny [Omega], y luego conseguir más de lo que consiguió Kenny, porque el recorrido de Kenny fue un poco corto. Cuando finalmente ganó el Campeonato Mundial IWGP, no fue la ostentación más larga, y siguieron teniendo a [Kazuchika] Okada como el tipo principal.

«Como que Okada era el primero, Kenny el segundo. Así que creo que Will podría ser exactamente lo que New Japan necesita como ‘el tipo’ de manera internacional. Japón, USA, Europa, lo que sea. Podría ser la cara de la compañía alrededor del mundo y pienso que sería muy distinto a tener solamente a Okada como la cara o [Tetsuya] Naito como la cara».