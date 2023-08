A una semana de AEW All In, la casa Élite parece tener configurado ya el grueso del cartel de este histórico show. Ayer, como consecuencia de lo sucedido durante Collision, añadió un nuevo combate, al confirmar que CM Punk y Samoa Joe se verán las caras allí por el «verdadero» título mundial varonil que porta «The Second City Savior».

Pero, recordemos, tras All In, una semana más tarde llega All Out. Y sobra decirlo, AEW no descuidará la oferta de este PPV anual. Anoche, también en Collision, la empresa dirigió sus miradas hacia la cita del próximo mes, estableciendo nuevo encuentro para la misma, con Miro y Powerhouse Hobbs de protagonistas.

Una semana atrás, Hobbs lanzó reto a Miro, quien fue asaltado por QTV. Y en Collision, el ex-WWE recogió el guante, asegurando que tendrá su redención a través de Hobbs. Primera vez que estos gladiadores se miden.

► Dos luchas definidas para AEW All Out 2023

El 3 de septiembre, desde el United Center de Chicago (Illinois, EEUU), se celebrará AEW All Out 2023, PPV con la siguiente estampa luchística.

CAMPEONATO TNT: Luchasaurus (c) vs. Darby Allin

Powerhouse Hobbs vs. Miro