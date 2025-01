Rob Van Dam se apunta para WWE WrestleMania 41

Acerca de WrestleMania 41 la única información oficial es que se llevará a cabo los días 19 y 20 de abril de 2025 en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada. Por supuesto, prácticamente desde que terminó WrestleMania 40 se viene hablando mucho de lo que podría pasar en la gran cita de WWE de este año. Sin ir más lejos, últimamente hemos hablado de que la lucha de Cody Rhodes y The Rock no se daría entonces, de que el padre de John Cena lo quiere contra Gunther, de que el Campeón Mundial de Peso Completo podría ir a enfrentar a Logan Paul, de que Triple H ya habría decidido el combate estelar del show, o incluso hemos valorado un cartel atendiendo a los rumores.

► RVD mira a WM

Pero esa simple información le ha bastado al miembro del Salón de la Fama Rob Van Dam para apuntarse a la velada:

«Si entendí bien, creo que escuché que WrestleMania se llevará a cabo el 20 de abril de este año. Vivo en Las Vegas. Nunca se sabe. Tengo marihuana», comenta el veterano en 1 Of A Kind With RVD.

Con ese «nunca se sabe», o el tan mencionado siempre «nunca digas nunca», han ocurrido todo tipo de cosas en la lucha libre. ¿Te gustaría ver a RVD en WM?

► No se cierra ninguna puerta

Por otro lado, en un episodio anterior de su podcast, el icono de la ECW se mostraba dispuesto a regresar a AEW:

“¿Puedo seguir luchando en AEW? Hasta donde yo sé, no hay ninguna razón por la que no pueda hacerlo. Si hay una razón, entonces no la conozco. No sé si sería la mejor opción para mí en este momento, pero al mismo tiempo, el dinero habla y es una gran motivación a la hora de ir a trabajar”.

Así mismo, también adelantó en otro momento que volverá a NXT.