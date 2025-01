Todo el mundo está a la expectativa de qué pasará con Cody Rhodes y con The Rock, sobre todo, luego de que La Roca ovacionara y aclamara a Rhodes y dijera que con su reinado como Campeón Indisputable WWE, había estado sosteniendo el peso de la empresa durante más de un año.

Pues bien, ahora, en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer señaló que sus fuentes le confirmaron que The Rock no luchará ante Cody Rhodes por el Campeonato Indisputable WWE ante La Roca en la próxima WrestleMania. Eso sí, al parecer, la lucha no se haría en WrestleMania, pero tampoco estaría descartada para otro evento premium. Estas fueron sus interesantes palabras:

► The Rock vs. Cody Rhodes no se daría en WreslteMania 41

«El combate entre The Rock y Cody Rhodes, que originalmente se había planeado como el evento principal de WrestleMania de este año, no se llevará a cabo.

«Sin embargo, según varias fuentes, la idea de un enfrentamiento entre The Rock y Roman Reigns no está descartada. Podrían optar por ese combate en el futuro, tal vez en una futura WrestleMania, pero también se está considerando la posibilidad de realizarlo en otro lugar. Esto especialmente debido al dinero exorbitante que algunos lugares están ofreciendo a los luchadores».