«Y la mejor parte de ser yo es que puedo hacer lo que amo, y yo amo este deporte. Así que esto es un mensaje para todo el elenco de WWE, para todos los que están viendo esto ahí atrás, todos los que me están viendo en casa, porque sé que me estáis viendo: si tenéis algo que quiero, me lo voy a llevar. No voy a pedir permiso, voy a arrebatártelo», avisaba Logan Paul, a lo que Gunther contestaba: «Si Logan Paul cree que puede entrar aquí y quitarme esto, si consigue ponerse el primero de la fila para retarme por el Campeonato Mundial de Peso Completo, será mi deber y mi placer cruzarle la cara a ese friki». Parecía que ambos se enfrentarían en la premiere de Raw en Netflix pero no fue así.

► ¿Gunther vs. Logan Paul en WrestleMania 41?

Aún así, cuando una Superestrella de WWE pronuncia unas palabras como las del actual Campeón Mundial de Peso Completo no es por casualidad o porque al luchador se le ocurrió, aunque esto también puede ocurrir, dependiendo de la ocasión. Sin embargo, en esta podría tener relación con un futuro gran combate que ambos luchadores tendrían. Según informan nuestros compañeros de PWInsider, el equipo creativo está valorando la idea de que Gunther y Logan Paul luchen en WrestleMania 41.

A falta de que esto se confirme o se descarte, ¿te gustaría que así fuera?

Por otro lado, continuando con «The Ring General», aún está en el aire la posibilidad de que se enfrente a Goldberg. Acerca de ella, Dave Meltzer publió lo siguiente en el boletín del Wrestling Observer: «El ángulo se grabó con Gunther y ese era el combate planeado. Presumo que no sería por el título. WrestleMania 41 tiene sentido para eso, pero nunca nos han dicho que sería en Mania.»

¿Preferirías este enfrentamiento para Gunther en la gran cita?