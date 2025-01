John Cena Sr. quiere a John Cena contra Gunther en WrestleMania 41

El padre de John Cena quiere que su hijo enfrente a Gunther, el actual Campeón Mundial de Peso Completo de la WWE, en WrestleMania 41. Nada es oficial todavía pero sí se ha estado hablando de ese posible combate para la gran cita, así como también de que «The Champ» se vea las caras con Cody Rhodes, el presente Campeón WWE.

► La preferencia del padre

Estas fueron las palabras de John Cena Sr. a Bill Apter en SportsKeeda:

«Creo que tienes a dos jóvenes ahí dentro, y John sigue siendo joven, con dos estilos diferentes. Si miras el estilo de Gunther, es más grecorromano, está ahí en la lucha, hace esos movimientos inteligentes y rápidos, mientras que John es más de entrar, hacer su trabajo y conseguir la victoria. Creo que sería muy interesante, creo que se complementarían bien. Creo que sería una competencia increíble.

«Creo que John Cena ganaría ese combate de la misma manera en que gana todos los combates. Habrá un ‘Attitude Adjustment’, un ‘You can’t see me’ y un conteo de uno, dos, tres. Déjame decir esto, si lucha contra Gunther, ese no será un combate fácil. Si no sale victorioso, no creo que haya nada de qué avergonzarse, pero mi dinero está en él.

«No veo que eso suceda. Creo que ese combate está reservado para The Rock, de verdad lo creo. Creo que veremos a The Rock contra Cody Rhodes en WrestleMania 41. Pero si John Cena enfrenta a Cody Rhodes, creo que ambos tienen un estilo algo similar. Es esa lucha ruda, dura, tumbarlo, levantarlo y nunca rendirse, nunca rendirse. Creo que sería un combate muy intenso y emocionante de ver. No son diferentes, son muy similares en sus formas.

«Gunther. No tengo nada en contra de Cody Rhodes, solo tengo buenas palabras para él, si recuerdas cuando Randy Orton me estaba golpeando con todo, fue Cody Rhodes quien vino a intentar salvarme. Así que no tengo más que buenas palabras para Cody Rhodes, pero creo que Gunther ahora mismo está en la cima de su carrera. Es el mejor de los mejores. Eso no quita nada a Cody Rhodes, porque ciertamente en el futuro me encantaría ver a Rhodes contra Gunther, el ganador se lleva todo. Me encantaría ver eso en algún momento. Pero creo que Gunther vs. Cena sería el combate. Creo que esa es la persona que deberías enfrentar, el mejor de los mejores.»

