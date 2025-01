WrestleMania 38 acogió un evento que muchos creían imposible. Stone Cold Steve Austin regresó a la acción en su primera lucha desde aquel recordado retiro en la edición 19 de la Vitrina de los Inmortales donde se midió contra un histórico rival, The Rock. En esta ocasión, allá por 2022, el adversario fue Kevin Owens y la imagen que el texano brindó fue positiva en casi todos los sentidos, dejando la puerta abierta para algún que otro encuentro a futuro.

Han transcurrido ya casi tres años desde entonces, dos ediciones más del PLE mayor, donde Austin brilló por su ausencia. Pero quien no faltó fue justamente ese histórico rival del que hablábamos, Rock, cuyo papel en la entrega última ha sido protagónico y hasta donde sabemos, todavía es posible que repita hazaña en la siguiente. Naturalmente, entre especulaciones de que a lo mejor su rumoreado combate con Cody Rhodes no termine sucediendo, la lógica nos conduce a formularnos la pregunta del millón: ¿Stone Cold vs. The Rock en WrestleMania 41? ¿Hay chances? A eso vamos.

► ¿Stone Cold vs. The Rock en WrestleMania 41?

En entrevista con Hannibal TV recientemente, el periodista del Wrestling Observer Dave Meltzer se empapó en el tema y desglosó las posibilidades de un cuarto capítulo de esta icónica rivalidad. ¿Qué tan posible sería un último enfrentamiento entre las dos estrellas máximas de la Attitude Era en 2025? Aquí la respuesta:

«Si Stone Cold aparecía en WrestleMania 40 el año pasado (estaba pactado para aparecer en lugar del Undertaker), todos iban a saltar y decir ‘¿va a luchar contra The Rock en WrestleMania 41?’.

«Es una cosa luchar contra un joven Kevin Owens, que está en su mejor momento, y otra muy distinta que dos cincuentones intenten tener un combate entre sí, por más que el público vaya a estar fuera de sus cabales y les perdone cualquier cosa. La cuestión es que Austin es muy estricto con su nivel en el ring. Cualquier cosa que en su cabeza no esté cerca de su nivel…

«Sus expectativas son muy altas en cuanto a lo que quiere demostrar. Tiene la mentalidad de los grandes luchadores de la vieja escuela. Por más que nadie lo vea, quiere mantener un cierto nivel y si no puede prefiere evitar salir a luchar. Con Owens estaba en un 70%, en buena forma y confiaba bastante en él. Con The Rock sería diferente. Es decir, esa es una de las razones por las que no quiso trabajar con Hulk Hogan en WrestleMania 18. Y The Rock ocupó su lugar».

► Austin, Rock y la discusión del mejor de la historia

En la misma entrevista, Meltzer se refirió a cómo WWE gusta de llamar a John Cena el mejor de todos los tiempos. Meltzer no sólo contempló las posibilidades del líder de la Cenation como, en efecto, la mayor Superestrella de su historia, sino que también se animó a destacar dónde lo posicionaría él en un ranking histórico de nuestro negocio:

«[Cuando WWE dice que John Cena es el mejor de todos los tiempos] No es así. ¿De todos los tiempos? Eso es mucho tiempo. Si lo comparas con Lou Thesz, Bruno Sammartino, Hulk Hogan, Ric Flair,… Como luchador, en el ring, ni cerca. Ni siquiera entra en el top 100 de los mejores luchadores en el ring.

«Como atracción popular, está entre los veinte mejores, sí, pero no es el mejor. No es como si hubiese logrado lo que Hulk Hogan, Sammartino o Steve Austin. Nunca estuvo a ese nivel. Nunca estuvo al nivel de Antonio Inoki o alguien por el estilo, alguien que haya sido un héroe nacional legítimo. Jamás. ¿En su tiempo? Sí, fue el número uno. Pero ‘el mejor de todos los tiempos’… Sé que cuando sacas el tema hay muchos candidatos. Él no califica.

«Fue el mejor de su época, lo cual no le convierte… Este negocio existe desde los 1880s, ha existido en todo el mundo y ha estado en situaciones más mainstream de lo que es WWE actualmente, y también es mucho más grande ahora de lo que era en la época de Cena, así que no. Ha habido países donde toda una nación se frenaba para mirar un combate, como nos sucedía a nosotros cuando peleaba Muhammad Ali. Inoki logró eso en ciertos momentos. Rikidozan incluso por encima.

«Cena no hizo ni una décima parte de eso. Y no es un dardo para él, es simplemente una cultura diferente. Es distinto. Y si eres el mejor de tu época es algo genial, pero de ‘todos los tiempos’ es un término que abarca mucho».

