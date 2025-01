Aunque se ha hablado bastante y ha habido muchos rumores en torno a qué lucha estelarizará WrestleMania 41 en 2025 o, al menos, una de las dos noches, ya hay una decisión tomada. Así lo reveló el propio Director Creativo de Contenido WWE, Triple H, en una reciente entrevista que concedió de manera exclusiva a Jimmy Traina de Sports Illustrated.

Triple H aseguró que la lucha ya está escrita en el papel, pero no está escrita en piedra. Es decir, la lucha ya está programada, pero hay detalles muy importantes que tiene que definir, a los que se refirió como un «asterisco». Estas fueron las palabras de Hunter en entrevista con Sports Illustrated:

► Triple H ya sabe cuál será la lucha más importante de WrestleMania 41

«Sí, con un asterisco. No puedo decirte qué pasará entre hoy y Las Vegas. La gente se lesiona, recibes una llamada, ‘¿Alguna vez has considerado hacer esto conmigo?’ ‘Oh, esa es una oportunidad increíble. Tal vez tomemos un rumbo diferente.’ A veces empiezas a avanzar con una historia y no está resonando como pensabas, ‘tal vez esto sería más grande.’ Todo puede cambiar. Soy muy de ‘poner pines en cosas con mucha anticipación.’

«Teníamos un cartel para WrestleMania escrita de manera preliminar en octubre, y eso ha cambiado mucho. Nos sentamos regularmente, semanalmente, para hablar sobre qué creemos que está cambiando. ¿Dónde vemos que está ocurriendo el cambio y qué necesitamos ajustar? ¿Puedo decir que tengo algo anotado con lápiz? Sí. ¿Creo que permanecerá? Creo que sí, pero no estoy seguro».

Según los últimos rumores, todo indica que podríamos ver a Cody Rhodes defender el Campeonato Indisputable WWE ante John Cena. Sin embargo, esta lucha no se confirmaría hasta que se resuelva el asunto pendiente, el «asterisco».

Y dicho «asterisco» sería nada más y nada menos que The Rock. El talentoso actor de Hollywood, luchador y ahora también miembro de la Junta Directiva y dueño de millones de acciones de WWE y TKO, tiene que decidir si su calendario en el mundo del cine le permitirá luchar en WrestleMania 41.

Después de todo, La Roca ha revivido a lo grande su amor por la lucha libre y por WWE, y dado que ya tiene un poder similar o incluso más grande que el de Triple H, puede hacer y deshacer a su antojo.

Estaremos informándoles aquí en SÚPER LUCHAS con el paso de las semanas, cuál será finalmente la lucha más importante para WrestleMania 41.