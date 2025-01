Snoop Dogg a Mercedes Moné: «A veces, debes ser una put*»

La actual Campeona TBS de AEW, Campeona Strong de NJPW, y Campeona Indiscutible de RevPro «The CEO» Mercedes Moné comparte un consejo que le dio su primo Snoop Dogg. El rapero, actor, empresario y muchas cosas más es alguien a quien siempre está bien escuchar, de quien se puede obtener mucha sabiduría, entre otras cosas; Santino Marella contaba recientemente una anécdota con él en WWE.

► El consejo de un icono

«Él me ha dado el mejor consejo de toda mi carrera«, comienza diciendo la luchadora en The Sherri Shepherd Show. «Recuerdo que fui con él a WrestleMania cuando tenía 16 años y le dije que algún día quería ser luchadora. Él me dijo: ‘Prima, si quieres hacerlo, yo creo en ti.’ Muchas veces lo he llamado y me ha dado este consejo, que es para todos: ‘A veces en la vida, tienes que ser una put*‘. Yo le dije: ‘¿Qué quieres decir con eso?’ Me respondió: ‘A veces en la vida, tienes que ser una prostituta. Tienes que agachar la cabeza, hacer tu trabajo y hacerlo lo mejor que puedas hasta que te conviertas en un proxeneta. Tienes que trabajar tan duro hasta que te conviertas en un proxeneta. Un proxeneta significa ser el CEO de tu vida.’ Y pensé: ‘Esto tiene mucho sentido.’ En ese entonces, me sentía como una prostituta. Ahora, con AEW, soy el proxeneta. Soy la CEO de mi vida. Estoy bien.»

¿Qué te parecen las palabras de Snoop Dogg a Mercedes Moné? Ya hace que no se les ve a los dos juntos, en la lucha libre o fuera de ella, pero hace un tiempo la campeona comentaba:

«Si llega el día en que me paro en el evento principal del Tokyo Dome, prometo que vendrá. Definitivamente lo llamaré. Cantará en la entrada. Si es así, puedo cumplir mi sueño y es genial».