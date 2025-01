Los abucheos en WWE a Hulk Hogan a juicio de RVD

Hasta ahora, entre innumerables fanáticos, personalidades reconocibles dentro y fuera de la lucha libre como Gabriel Iglesias («Los abucheos de WWE a Hulk Hogan me dolieron»), Mark Henry («No me sorprende que el Universo WWE abuchee a Hulk Hogan») o Eric Bischoff («Puedes estar decepcionado, pero no sorprendido») han opinado acerca de los abucheos que el Universo WWE dedicó a Hulk Hogan en el debut de Raw en Netflix.

► Un momento impactante

También se ha querido pronunciar Rob Van Dam en un reciente episodio de su podcast, 1 Of A Kind with RVD:

“Vi el video de la parte del show de Hulk Hogan en todos y cada uno de los sitios web y plataformas de noticias que hay en línea. Todos lo recogieron, y aún lo están haciendo. ¿Por qué es una noticia tan grande? ‘Luchador profesional es abucheado en un evento de lucha libre.’ Entiendo por qué es tan candente. Quiero decir, Hogan es controvertido y, posiblemente, la celebridad más reconocible del planeta, así que entiendo por qué genera tanto interés, pero siempre lo encienden, lo dejan enfriar, lo encienden de nuevo, él mismo se enciende, y luego se enfría. Siempre pasa por ciclos y parece que casi siempre logra salir de ellos, aunque después se entierra de nuevo. Esta vez, estoy tratando de entender por qué todos están tan interesados en este momento en el que Hulk Hogan fue abucheado.

«Creo que quizás uno de los factores, aunque no lo sé con certeza, es que todos quieren ‘falsificar’ la lucha libre tanto como sea posible. A la gente no le gusta sentir que no entiende algo, pero quieren creer que entienden cómo funciona todo. Creo que quizás una de las razones por las que este tema es tan grande es porque la gente piensa: ‘Esto no estaba planeado. WWE no quería que lo abuchearan. Hulk no quería que lo abuchearan. Se suponía que recibiría grandes ovaciones, pero a la gente no le gusta, así que lo abuchearon.’ Tal vez ese sea parte del interés: están tratando de ‘falsificar’ y organizar las cosas en lugar de simplemente dejar que fluyan. Déjalo fluir, y ¿adivina qué? Eso pasó. En cualquier otra promo, Hulk simplemente habría girado con ellos. ‘Tenemos que cambiar algunas cosas, hermano.’ No veo por qué es tan importante. Estoy un poco confundido por todo esto.

“No es la primera vez que lo abuchean, pero este fue un abucheo auténtico. No es un abucheo como parte del entretenimiento del show. Es más como un: ‘¡Oye, no, al diablo con esto, no queremos verte. Lárgate de aquí!’ Ese parece ser el mensaje claro [risas]».