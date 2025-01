Así luce el cartel rumoreado de WrestleMania 41 hasta ahora

Todavía faltan unos meses para WrestleMania 41, pero no nos engañemos, el evento más grande del año ya empezó. Es más, ahora mismo nos hallamos en un punto clave de su desarrollo. Tras bambalinas, los planes para el show magno, esos que ya se venían discutiendo con anterioridad (WWE traza un cartel preliminar con un año entero de antelación), comienzan a sellarse. Las luchas se confirman internamente (para así darles forma en televisión), un efecto dominó que impacta en prácticamente todo: desde quién ganará ambos Royal Rumbles hasta qué combates guardar para los primeros Raws en Netflix durante el camino al PLE por excelencia.

Tal y como uno podría esperar, es mucha la gente cuyas ansias por adelantarse a los hechos le puede más y busca a toda costa enterarse de qué van esas charlas finales en las oficinas de la WWE, aunque sea a grandes rasgos. Bueno, para eso está SÚPER LUCHAS, ¿verdad? Siempre al pie del cañón, les acercaremos todo lo que se sabe hasta el momento del más grande acontecimiento luchístico que dejará el 2025. Entonces, ¿qué hay de nuevo? ¡Allí vamos!

► Así luce el cartel rumoreado de WrestleMania 41

♦ ROMAN REIGNS VS. CM PUNK

Recientemente, nuestro compañero Rafael Indi recogió este reporte de Fightful:

«CM Punk vs. Roman Reigns ha sido discutido internamente como un combate de WrestleMania 41. Escuchamos hace varias semanas que este no era el plan, pero los planes han cambiado últimamente. Nos han contado que CM Punk también esperaba hacer el combate». Otras posibilidades que se manejan:

Roman Reigns vs. Drew McIntyre: McIntyre ha jurado que su vida estará centrada en vengarse uno por uno a los Bloodline. Un encuentro final con ¿el jefe tribal? sería un posible desenlace.

CM Punk vs. Seth Rollins: Punk y Rollins se medirán en el primer Monday Night Raw de Netflix, pero eso no quiere decir que no vuelvan a hacerlo en Mania ya sea en un combate individual o con un tercero involucrado.

Roman Reigns vs. Jacob Fatu: Aunque corre de atrás por lo prematuro de la llegada de Jacob Fatu a la ecuación, hay mucho contento con él y es un combate que sucederá tarde o temprano.

Roman Reigns vs. The Rock: Todavía está en duda la presencia de «Rocky» en Mania, y el tan anticipado mano a mano con su primo es otro combate que desea llevar a cabo. Sin embargo, hoy no es prioridad.

Cody Rhodes (c) vs. Roman Reigns: Aunque apenas si se mencionó, lo que haría pensar a uno que no es una posibilidad sólida, no hay que descartar una revancha de la edición pasada por su poder de atracción y el hecho de que Reigns todavía no tuvo su revancha.

♦ CODY RHODES (c) VS. JOHN CENA – CAMPEONATO MUNDIAL INDISCUTIDO WWE

En estos días, hicimos eco del reporte de PWInsider acerca de la idea que involucra al actual Campeón indiscutido de la WWE:

«Actualmente, la mayoría de charlas giran en torno a la idea de Cody Rhodes vs. John Cena en WrestleMania por el Campeonato WWE. Hemos escuchado ese combate mencionado por numerosas fuentes en las dos últimas semanas, y ayer como más reciente».

Otras posibilidades que se manejan:

Cody Rhodes (c) vs. The Rock: Siguió escribiendo el periodista Mike Johnson que «debería señalarse que muchas de esas fuentes indicaron que todo está sujeto a cambios, especialmente si The Rock baja de su 'Mountain Rock' (como una persona bromeó) y quiere trabajar con Cody o Cena en WrestleMania, pues en ese caso los planes creativos se rediseñarían para encajar en la visión de Rock».

Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton: Un enfrentamiento de los ex compañeros de Legacy, maestro contra pupilo, es inevitable, y muy probablemente suceda en el 2025… ¿En WrestleMania?

Gunther (c) vs. John Cena: En la misma línea de colocar el énfasis el potencial récord de los 17 Campeonatos Mundiales, la otra alternativa es que Cena pose sus miras en el austríaco.

John Cena vs. Logan Paul: «Logan Paul pidió un combate con John Cena en WrestleMania, pero no va a suceder de ninguna manera. La idea de que Cena rete por un título mundial para romper el llamado récord de 16 de Ric Flair es algo que podría ocurrir, al menos hace un mes».

♦ RANDY ORTON VS. KEVIN OWENS

Randy Orton vs. Kevin Owens es una batalla que se ha ido desarrollando hace ya un buen tiempo. Ambos llevan sacándose chispas en los últimos meses, pero la historia empezó mucho antes, con el dúo de un mismo lado. Hoy, enfrentados, WrestleMania se perfila como un escenario propicio para pasar de la tensión a la acción.

Otras posibilidades que se manejan:

Randy Orton vs. John Cena: ¿Cómo podemos dar por deshechada esta histórica rivalidad tomando forma de un combate final? Si tenemos presente que será la última Vitrina de los Inmortales de Cena, de ninguna manera hay que bajarle el pulgar… Aunque no lleve la delantera.

♦ LIV MORGAN (c) VS. RHEA RIPLEY – CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL

Una de las historias más candentes a lo largo de este año que se nos va es la que involucra al Judgment Day y sus protagonistas femeninas. Morgan y Ripley nos han regalado uno de los pleitos más interesantes del 2024 y todavía no se siente como que esté pronto a acabar. Solo un lugar como el Show de Shows se antoja adecuado para ese punto final.

Otras posibilidades que se manejan:

Liv Morgan (c) vs. Rhea Ripley vs. ???: Otra posibilidad es que alguien más se meta en la disputa por el oro. Una triple amenaza o un combate a múltiples bandas no suena descabellado para refrescar la dinámica.

♦ BRON BREAKKER (c) VS. SHEAMUS – CAMPEONATO IC

Sheamus nunca ha ganado el título Intercontinental y es lo único que le falta a su carrera. Por tal motivo sucede que hay tanta mística en torno a la posibilidad de que capture la corona que supieron cargar leyendas como, por decir algún que otro nombre, Stone Cold Steve Austin o The Rock. Y hablado de estos dos…

► ¿Hay chances de un Stone Cold vs. The Rock en WrestleMania 41?

Por más que no se trate de uno de los encuentros más nombrados de cara a este año, sí es una de las opciones más taquilleras que la compañía podría ofrecer. Y En entrevista con Hannibal TV recientemente, el periodista del Wrestling Observer Dave Meltzer se empapó en el tema y desglosó las posibilidades de un cuarto capítulo de esta icónica rivalidad. ¿Qué tan posible sería un último enfrentamiento entre las dos estrellas máximas de la Attitude Era en 2025? Aquí la respuesta:

«Si Stone Cold aparecía en WrestleMania 40 el año pasado (estaba pactado para aparecer en lugar del Undertaker), todos iban a saltar y decir ‘¿va a luchar contra The Rock en WrestleMania 41?’.

«Es una cosa luchar contra un joven Kevin Owens, que está en su mejor momento, y otra muy distinta que dos cincuentones intenten tener un combate entre sí, por más que el público vaya a estar fuera de sus cabales y les perdone cualquier cosa. La cuestión es que Austin es muy estricto con su nivel en el ring. Cualquier cosa que en su cabeza no esté cerca de su nivel…

«Sus expectativas son muy altas en cuanto a lo que quiere demostrar. Tiene la mentalidad de los grandes luchadores de la vieja escuela. Por más que nadie lo vea, quiere mantener un cierto nivel y si no puede prefiere evitar salir a luchar. Con Owens estaba en un 70%, en buena forma y confiaba bastante en él. Con The Rock sería diferente. Es decir, esa es una de las razones por las que no quiso trabajar con Hulk Hogan en WrestleMania 18. Y The Rock ocupó su lugar».