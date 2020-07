La historia entre Sonya Deville y Mandy Rose se desarrolló por mucho tiempo hasta que finalmente llegó a un punto crítico donde la primera explotó contra la rubia y se desarrolló una gran rivalidad en pantallas, donde la ex peleadora de MMA ha realizado grandes promo y ha estado haciendo uso de un muy fuerte vocabulario, llamándola "perra de revistas" a Mandy durante un episodio de SmackDown. La misma inclusó se extendió hasta las redes sociales.

La historia entre ambas ha tenido, inclusive, muchos momentos reales incluidos, y ha permitido que Sonya Deville se desarrolle de forma magnífica sus habilidades en el micrófono. Deville declaró que era muy importante mantener el componente de la realidad en su rivalidad con Mandy Rose.

► ¿Cuál es el objetivo de la rivalidad entre Sonya Deville y Mandy Rose?

La rivalidad entre Sonya Deville y Mandy Rose contó en gran medida con el apoyo respectivo de Dolph Ziggler y Otis; sin embargo, se desconoce qué sigue para ambas ahora que el Show Off fue traspasado a Raw. Al respecto, Ziggler declaró anteriormente que si la WWE tuviera eventos en vivo, hubiera una mejor oportunidad para desarrollar la química.

El ex miembro de Fire & Desire charló en Better Together con Maria Menounos, donde discutió su rivalidad con Mandy Rose y explicó cómo su único objetivo era hacer que los fanáticos se preocuparan.

"Lo único que ha sido importante para Mandy y para mí en todo este asunto es que lo mantengamos auténtico. Hacemos que sea algo que los fanáticos, ya sea que amen a Mandy u odien a Mandy, me amen o me odien, no nos importa. Solo queremos que sientan algo".

"Creo que al final del día, eso es lo que la mayoría de las Superestrellas quieren. Estoy diciendo mi verdad, Mandy está diciendo su verdad, y las dos tenemos derecho a hacerlo, ¡y depende de ustedes ver en cuál lado se ponen! Ámame u odiame, creo que es una de las historias más genuinas que WWE ha hecho en mucho tiempo. Es muy gratificante".

Sonya Deville y Mandy Rose lanzaron un ángulo lésbico a la compañía el año pasado; sin embargo, este no fue acogido, aunque no es algo que se descarte en algún momento, teniendo en cuenta que ambas pueden ser capaces de contar una buena historia.