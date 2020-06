Aunque se lleva años hablando de que Mandy Rose y Sonya Deville tendrán un romance en las pantallas de WWE, esto no ha ocurrido. Incluso Lana y Liv Morgan fueron presentadas como una expareja primero que las antes mencionadas. Y todo ha sido, en realidad, una idea de Deville.

Vince McMahon les ha dicho muchas veces que es una buena historia y que la harán, pero ese momento no ha llegado, como les mencionamos antes. A veces al señor McMahon le gusta decir una cosa a sus Superestrellas y hacer otra.

► Mandy Rose y Sonya Deville tendrán amores. ¿Qué hará Otis? ¿Se unirá a la fiesta?

Deville le dio una entrevista recientemente a Joseph Staszewski de The New York Post, y allí reveló que se está preparando para una "historia de romance entre mujeres sincera muy pronto":

"Es algo muy gratificante y saciador para mí porque hace cinco o seis años atrás, estaba sentada en mi sofá admirando a la gente en televisión, sintiéndome cómoda al tener aliados LGBTQ que me representaran en los medios, en la televisión, el cine, el entretenimiento en general y ahora soy una de ellos. Soy parte de algo a lo que algunos adolescentes de la próxima generación recurrirán cuando no se sientan cómodos con lo que son, es muy identificable para mí porque esa persona era yo no hace mucho.

"Una historia lésbica en WWE... Creo que todo es posible. Especialmente este año, no lo descarto en absoluto. Como dije en el pasado, la inclusión es importante en todos los aspectos de la vida, incluido el entretenimiento deportivo, y creo que la compañía estaría de acuerdo en eso. Creo que, definitivamente, es una posibilidad este año".

Ahora bien, Sonya no habló tanto de que la historia será con Mandy, propuesta que ya fue rechazada en el pasado. Pero Mandy dijo en el pasado que por su amiga y socia de negocios en la vida real, haría parte de ese posible romance. ¿Qué creen que pensará y hará Otis? ¿O es que acaso habrá otra mujer dispuesta para ser la novia de Mandy en televisión?