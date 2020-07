"New Generation is Here 2020" fue la función con la que la empresa independiente Freedoms retornó al Shin-Kiba 1st RING, contando con la presencia de aficionados.

► "New Generation is Here 2020"

En duelo hardcore con armas entregadas por los asistentes, Masashi Takeda y Minoru Fujita superaron a Kenji Fukimoto y Kamui. Fueron casi nueve minutos de acciones violentas, que derivaron que los involucrados rápidamente derramaran sangre.

La semifinal fue un duelo de tercias entre Takashi Sasaki, Daisuke Masaoka y Tomoya Hirata contra Jun Kasai, Mammoth Sasaki y Violento Jack. La batalla giró en torno a la rivalidad entre Masaoka y el mexicano enmascarado, pero todos se tundieron. Los primeros se alzaron con la victoria y al final surgieron nuevos retos. En death match individual, se medirán Daisuke Masaoka y Violento Jack, así como Jun Kasai contra Toshiyuki Sakuda para la función del 28 de julio.

En el turno principal, Toru Sugiura expuso por tercera ocasión el Campeonato Mundial King of FREEDOM ante Takumi Tsukamoto.

Las lámparas de tubo rodearon el ring y fueron las armas protagonistas con las que los dos gladiadores se atacaron. Pero fue mayor la fiereza del monarca que dictó sus condiciones tras casi 20 minutos de refriega. Tras la celebración, Masashi Takeda subió al ring y desafió a Sugiura. El combate tendrá lugar el 28 de julio en el retorno de Freedoms al Tokyo Korakuen Hall.

Los resultados completos son:

FREEDOMS "NEW GENERATION IS HERE 2020", 25.06.2020

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 132 Espectadores

1. 3 Way Match: Kengo y Takahiro Katori vencieron a Yuya Susumu y Chikara y a Brahman Shu y Brahman Kei con Karate Brahman (8:51) con un Inside Cradle de Kengo sobre Kei.

2. GENTARO vs. Masamune - finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

3. "unchain Style" Bringing in Weapons Hardcore Death Match: Masashi Takeda y Minoru Fujita derrotaron a Kenji Fukimoto y Kamui (8:55) con un Samson Clutch de Fujita sobre Fukimoto.

4. Barbed Wire Board +α Death Match: Takashi Sasaki, Daisuke Masaoka y Tomoya Hirata vencieron a Jun Kasai, Mammoth Sasaki y Violento Jack (13:55) con un Violent Breaker Cutback de Masaoka sobre Jack.

5. King of FREEDOM World Title, New Gene Climax ~ 4 Sides Fluorescent Lighttubes +α Death Match: Toru Sugiura (c) derrotó a Takumi Tsukamoto (19:22) con un Right Elbow con lámparas de tubo defendiendo el título