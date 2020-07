Tan rápido como entró, se fue. De esta manera puede explicarse la llegada de Bianca Belair a Monday Night Raw. En el mes de abril la luchadora disputó tres combates entre cuerdas rojas para luego hacer lo propio con cuatro en Main Event. Entonces desapareció.

Es verdad que solo han pasado un par de semanas desde la última vez que tuvo una lucha pero más de dos meses desde que trabajó en televisión. La "buena noticia" es que no ha sido afectada directamente por la Era Covid ni tampoco se encuentra lesionada. Su ausencia se debe a que en WWE no saben qué hacer con ella.

► Mark Henry descubrió a Bianca Belair

Sin saberse cuándo la "EST" va a volver a la acción, recientemente, hablando con FOX Sports, ella misma dio a conocer a los fanáticos más sobre lo que no se ve en televisión. Ahora se descubre cómo Mark Henry descubrió a Bianca Belair.

"Mark Henry vio uno de mis videos de CrossFit y se puso en contacto conmigo en Instagram. Al princio pensé que no era él en realidad. Me dijo: '¿Alguna vez pensaste en trabajar en WWE? Creo que tienes todo lo necesario. Tienes la apariencia, tienes el atletismo y sabes cómo manejar el micrófono'. Fue una locura porque en aquel momento le estaba hablando también a mi mamá de que quería probarme en WWE. "Pensé que todo era demasiado bueno. Me dijo: 'Puedo conseguirte una prueba, pero eso es todo lo que puedo hacer por ti. No puedo contratarte. No puedo garantizarte el éxito en este negocio. Todo depende de ti'. Desde que entré al Centro de Rendimiento he estado trabajando para mejorar y ser la mejor en lo que hago".

Por otro lado, en la entrevista Belair revela también que no siempre quiso ser Superestrella.

"No crecí viendo lucha libre. Creo que mucha gente entra en este negocio diciendo: 'Quiero ser el campeón, y quiero hacer esto. Este ha sido mi sueño toda mi vida'. Pero ese no es mi caso. No ha sido mi sueño toda mi vida. "Cuando era más joven, quería ser Dominique Dawes (campeona olímpica en 1996 en gimnasia artística). Cuando era más joven, quería ser Gail Devers (dos veces campeona olímpica de los 100 metros lisos). Así que ahora que estoy en WWE mi vida ha cambiado completamente. Estoy haciendo algo en lo que nunca había pensado antes, y ahora, no quiero hacer nada más".

Ahora Bianca es una de las grandes promesas del imperio de Vince McMahon. Ha triunfado en la marca amarilla es verdad pero todavía no se la puede considerar como más. Porque tiene toda una vida por delante en los encordados para demostrar lo que vale en los dos shows principales de la empresa.

Si sigue hacia arriba puede ser una de las estrellas más importantes en el futuro. Pero para eso, además de cumplir en cada ocasión que tenga, tienen que darle las oportunidades adecuadas. Hasta ahora, bajo la batuta de Triple H, esto no ha sido un problema. A ver qué pasa bajo la del mandamás. Es verdad que parece tener todo, aunque cabe mencionarse que no es la mejor luchadora, ni una de las mejores del elenco, pero no sería la primera que queda atrás. Se sabrá bien de lo que está hecha cuando tenga un papel revelante, un papel habitual, en Raw o en SmackDown en los próximos tiempos.