Motivo de la desaparición de Bianca Belair de WWE RAW

La semana pasada, Stephanie McMahon no escatimó en halagos hacia Bianca Belair durante una entrevista, señalando lo atractivo de su personaje y la capacidad atlética que demuestra la joven glaiadora en cada combate que disputa. Y es que desde sus primeros pasos en WWE bajo el Mae Young Classic inaugural, Belair ya apuntaba maneras para convertirse en una de las futuras estrellas de la división femenil de la empresa, y con su recorrido a posteriori dentro de NXT lo acabó de confirmar.

Motivo de que se reportara su ascenso formal sin más demora tras WrestleMania 36, después de que Belair interviniese por sorpresa en la lucha por el Campeonato de Parejas Raw que The Street Profits disputaron contra Ángel Garza y Austin Theory. Esto dijo Meltzer por entonces.

Traspaso a Raw que WWE confirmó.

Pero cuando todo apuntaba a una rivalidad con Zelina Vega en la marca roja, de pronto, tal programa parece que se desechó. A cambio, Belair lleva ya casi dos meses sin disputar un combate allí, y sus últimas apariciones en las pantallas tuvieron lugar el mes pasado en Main Event. Una ausencia que llevó a Dave Meltzer a reportar qué está ocurriendo con la "EST" en el foro del Wrestling Observer.

«La presentaron. Y entonces alguien consideró absurdamente que ella no encajaba. Así que no la pusieron en televisión porque no estaba en ninguna historia. Ahora hay un nuevo ciclo, ya veremos».