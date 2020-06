La empresa independiente Freedoms se sumó a otras compañías de lucha libre profesional y reanudó sus actividades con "New Generation is Here 2020" donde además se dio el regreso de 3 grandes luchadores.

► "New Generation is Here 2020"

El Shin-Kiba 1st RING de la capital nipona fue el escenario que albergó este evento, luego de tres meses que Freedoms estuvo inactivo y 76 días después de que el recinto ofreció su última función.

Solamente se admitieron 97 aficionados, en cumplimiento de las medidas sanitarias implementadas por el gobierno de Japón. Previo a su apertura, el recinto se desinfectó y los aficionados ingresaron con cubrebocas, se les tomó la temperatura y se les proporcionó gel antibacterial. Además se hizo un registro de datos (nombre, dirección, teléfono y correo electrónico).

Con respecto a la función, el experimentado GENTARO superó en mano a mano a Takahiro Katori , en casi 14 minutos de contienda.

Siguió un encuentro de parejas, donde Mammoth Sasaki y Kamui pasaron sobre Yuya Susumu y Tomoya Hirata. Fue un choque de poder donde los primeros fueron más contundentes e inclinaron la balanza a su favor.

En el turno estelar se dio el regreso a la actividad de Jun Kasai, Masashi Takeda y Daisuke Masaoka. Jun Kasai retornó tras 168 días por dos lesiones delicadas, una hernia de disco cervical y una hernia de disco lumbar. Masashi Takeda se lastimó una brazo en el curso de las funciones de GCW en febrero y Masaoka ya había retornado antes de la pandemia pero no había tenido participación en el ring.

Sus rivales en turno fueron Toru Sugiura, Takashi Sasaki y Violento Jack a quienes combatieron un sangriento duelo donde usaron lámparas de tubo como instrumentos de castigo. Al término de la función, los seis gladiadores agradecieron a los aficionados su presencia y se mostraron contentos de volver a luchar, tras esta difícil etapa de Pandemia.

Los resultados completos son: