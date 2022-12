« Me rompe el corazón que ya no esté ahí. Quiero decir, yo, yo no lo sé. No conozco la historia. No sé más que tú, pero sólo sé que él vivía y amaba ese negocio. Espero que esté, ya sabes, encontrando su camino fuera de las paredes de WWE, porque cuando pasas tanto tiempo formando parte de algo, y lo digo por experiencia, no es fácil salir y olvidarte de todo«. Así hablaba recientemente Ric Flair de que Vince McMahon se retirara de WWE.

► Ric Flair defiende el posible regreso de Vince McMahon

Y ahora que tanto se está hablando de si podría volver después de que el antiguo mandamás expresara a personas cercanas a él que se arrepiente de haberse ido y de que quiere hacerlo, el dos veces miembro del Salón de la Fama ha vuelto a hablar. En un reciente episodio de su podcast, To Be The Man, en medio también de todos los mensajes contrarios a que McMahon vuelva (parece que él es el único que lo quiere), el «Nature Boy» defiende que tiene derecho.

“Bueno, no verás una sola palabra negativa de mí. Me encanta Vince McMahon. Lo digo en serio. Y creo que debería; tiene derecho a lo que quiera. Te lo digo, vergüenza para la gente que no lo cree. Él lo construyó. Nadie más lo construyó. Nadie lo ayudó. Peleó todas las guerras”.

