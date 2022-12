Chris Jericho pidió a Tony Khan firmar a Bandido

La lucha que tuvo Chris Jericho ante Bandido en AEW, donde estuvo en juego el Campeonato de ROH, dejó a The Ocho con un gran sabor de boca, por lo que aseguró que él fue quien propuso a Tony Khan, firmar al mexicano.

Ambos gladiadores dieron un buen encuentro y sin duda impresionaron a muchos, siendo el propio Jericho uno de ellos, pues destacó la labor del enmascarado, por lo que tenía claro que no debían dejarlo ir.

«Salir con este tipo y no saber nada sobre él, es un gran volador y tiene mucho poder. Me sostuvo para el suplex de pie, creo que durante unos 60 segundos, y la sangre se me subía a la cabeza y Apenas podía sostenerme. Era tan fuerte y cuando finalmente me derribó, la gente comenzó a volverse loca. Fue entonces cuando los tuvimos. Hicimos un montón de locuras. Saltando hacia atrás, Moonsault Powerslam, y tomé su suplex alemán de las cuerdas. Es uno de esos combates en los que todo iba demasiado bien. Giré su máscara y lo hice tocar las paredes, y tan pronto como regresamos a través de la cortina, le dije a Tony (Khan): ‘Necesitamos fichar a este tipo’. Eso es lo que hicimos», comentó en su podcat Talk is Jericho.