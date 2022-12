Por si no llevábamos suficientes desencajes de mandíbulas durante este 2022, el año no quiere despedirse sin una gran broma final como colofón. Porque ayer, sin previo aviso, en una mañana que esperábamos apacible, saltó la noticia vía Rebecca Ballhaus de Wall Street Journal de que Vince McMahon pretende retomar sus funciones en WWE, pese a afrontar dos «nuevas» demandas.

Vince McMahon has also told people that he intends to make a comeback at WWE, saying he got bad advice from people close to him to step down and that he now believes the allegations and investigations would have blown over had he stayed. https://t.co/xSH94LMCFc https://t.co/D851vN0GV5