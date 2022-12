Más reacciones al título obtenido por Roxanne Perez en NXT

Con solo 21 años de edad, Roxanne Perez logró llegar a la cima de NXT a solo meses de haber debutado, al haber acabado con el histórico reinado de Mandy Rose como Campeona NXT. Era cuestión de tiempo que sucediera, aunque muchos seguramente se sorprendieron que se diera en pleno 2022, año en que debutó. Aún así, las reacciones no se hicieron esperar, y algunas de ellas no fueron tan buenas, como las de Grayson Waller, con quien compartió segmento al inicio del programa, o Cora Jade, quien fuera su acérrima rival hace pocas semanas.

► Bayley, Booker T y otros reaccionan al Campeonato logrado por Roxanne Perez

El Universo WWE reaccionó al logro obtenido por Roxanne Perez, y las reacciones fueron buenas en su mayoría. Por ejemplo, Bayley, recurrió a su cuenta de Twitter para referirse a la nueva monarca con una sola palabra, que la describe perfectamente.

«Prodigio.»

Evidentemente, la de Bayley no fue la única reacción positiva, y a continuación recogemos algunas de las más importantes que se dieron en las últimas horas, incluyendo gente ligada a ROH, de donde provino.

«Felicidades a la nueva Campeona NXT, Roxanne Perez»

«Desde ROH hasta NXT. Siempre serás una Campeona»

«¡¡¡Siiiii!!! ¡¡¡Felicidades Roxanne!!!»

«ELLA LO HIZO»

I am very happy for you @roxanne_wwe 🤝✨ #wwenxt — Valentina Feroz 🐯🥋 (@ValentiFerozWWE) December 14, 2022

«Estoy muy feliz por ti, Roxanne»

«Felicidades Roxanne»

.@roxanne_wwe is a prodigy. First of many titles there. She's going to take over the world no matter where she travels. Miss you! https://t.co/aQpAp25rRe — Ian Riccaboni (@IanRiccaboni) December 14, 2022

«Roxanne Perez es una prodigio. El primero de muchos títulos aquí. Ella se tomará el mundo sin importar donde viaje. ¡Te extrañamos!»

Por último, también la propia luchadora publicó una foto en sus redes sociales, ya posando con su flamante título.