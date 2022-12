Ric Flair: "Me rompe el corazón saber que Vince McMahon no volverá a WWE"

El doble miembro del Salón de la Fama de WWE, Ric Flair, sigue siendo noticia todos los días de la semana: si regresa al cuadrilátero, si no regresa, si estará en el Royal Rumble 2023, si volverá su hija a WWE, si Sasha Banks ha platicado con él acerca de su estado en WWE… todo es noticiable si sale de la boca de Ric Flair, y no iba a ser menos si este hablar de Vince McMahon y de lo que siente al saber que Vince McMahon no volverá a formar parte de WWE, la organización por la que dio su vida.

El Universo WWE se sorprendió a principios de este año cuando Vince McMahon anunciaba vía Twitter que renunciaba como mandamás de la mayor empresa de entretenimiento deportivo del mundo con sede en Stamford. Vince ha sido un líder en el negocio de la lucha libre profesional durante mucho tiempo y ha ayudado a WWE a elevarse a nuevas alturas durante la Attitude Era y la Ruthless Agression Era. Después de que Vince se retirara en julio, su hija Stephanie McMahon y su yerno Triple H tomaron las riendas de la empresa y están haciendo un trabajo digno de mención. Pero siempre será Vince McMahon la persona recordada a la hora de platicar acerca de WWE y de esta empresa como espectáculo número uno de la lucha profesional en todo el mundo.

► Con el corazón «roto»

Ric Flair, que ha trabajado tanto con Vince McMahon como con Triple H, declaró cómo se siente sin Vince McMahon en el horizonte, y lo hizo en su podcast To Be The Man. Habló sobre el amor y la dedicación de Vince hacia WWE y espera que sea feliz sin formar parte de ella nunca más.

« Me rompe el corazón que ya no esté ahí. Quiero decir, yo, yo no lo sé. No conozco la historia. No sé más que tú, pero sólo sé que él vivía y amaba ese negocio. Espero que esté, ya sabes, encontrando su camino fuera de las paredes de WWE, porque cuando pasas tanto tiempo formando parte de algo, y lo digo por experiencia, no es fácil salir y olvidarte de todo«.