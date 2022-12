El yerno de Ric Flair: «No va a volver a luchar»

«(…) Como digo de mí mismo, podría luchar otra vez ahora mismo también, y lo haría mucho mejor que en el ‘Last Match’, porque cuando llevas tanto tiempo fuera te olvidas de pequeñas cosas que marcan la diferencia y pasas demasiado tiempo poniéndote en forma, y no piensas en pequeñas cosas como la deshidratación. Me involucré tanto en la parte de entrenamiento que olvidé los pequeños detalles (…)». Hablando sobre una posible nueva lucha de Ricky Steamboat, Ric Flair adelantaba recientemente que él mismo podría tener otra.

► Conrad Thompson y el retorno de Ric Flair

Nada nuevo realmente ya que incluso antes del ‘Last Mach’ estaba diciendo que ese podría no ser su combate de despedida. De todas maneras, su yerno, Conrad Thompson, aclara que realmente no luchará nuevamente. Uno de sus yernos, en realidad, pues el otro es Andrade, que está casado con Charlotte Flair. Thompson está casado con Megan Fliehr. Y a continuación leemos sus declaraciones al respecto en una entrevista con WrestlingInc.com.

“No quiero ser irrespetuoso, pero eso es clickbait. Cualquiera que realmente escuche el podcast sabe que lo dijo en broma, riéndose. Incluso cuando habló sobre el Rumble, dijo: ‘Alguien informó que voy a estar en el Rumble’. ‘Voy a estar en el 30 aniversario de Raw. Voy a estar en San Antonio, pero estoy firmando para Fitterman. Pero traeré mi atuendo, traeré mi túnica. Demonios, sí, seré el número 30’. Es una broma. No es serio. Realmente no va a estar en el Rumble, pero sé que eso hace que la gente hable y haga que la gente se emocione. Pero la realidad es que Ric no volverá a luchar«.