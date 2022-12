“Sabes, están en conversaciones de contrato y lo último que escuché es que es una situación de dinero y eso fue hace mucho tiempo, así que no sé dónde se encuentra ahora”. Así informaba Dave Meltzer recientemente de la situación actual de Sasha Banks con WWE. En lo relativo a su carrera en la lucha libre ella no ha comentado nada pero sí acaba de revelar que terminó la filmación de su primera película. Ya sabíamos que la que fuera Campeona Raw estaba enfocada, entre otras cosas, en la actuación, en detrimento, o eso parece, de los encordados.

► «Sasha Banks no irá a AEW»

Ahora continuamos con más información sobre el futuro luchístico de «La Jefa» con las recientes declaraciones de Ric Flair en To Be The Man. El dos veces miembro del Salón de la Fama calificaba no hace mucho a Banks como la más destacada de WWE junto a Charlotte Flair. Pero volviendo al tema que nos ocupa, confirma que ha hablado con ella y que no irá a AEW, lo cual ha sido bastante comentado, aunque nunca ha pasado de un rumor, de una especulación. Que sepamos, ella nunca ha hablado con la compañía Khan para alcanzar un acuerdo.

“Absolutamente (no puedo imaginar que Sasha Banks no regrese a la WWE). Ella no iría allí (AEW). Ella también ha estado en México luchando . Hablé con ella. He hablado con ella un par de veces. (¿Apuesta a que volverá a la WWE?). Sí, si le gusta lo que va a hacer, está buscando opciones externas. (…) Espero que vuelva al negocio”.

¿Tenéis ganas de que Sasha Banks vuelva a WWE? ¿Preferís que vaya a AEW?