«Nada termina hasta que tú sientes que termina». Este eslogan promocional de la película Rocky Balboa (2006) flaco favor viene haciendo a las carreras de algunos veteranos que creen que tienen algo que demostrar en su sesentena, al igual que el protagonista de dicha cinta.

Quién sabe si inspirado por «The Italian Stallion», Ric Flair quiso acaparar flashes una vez más el pasado verano —no en su sesentena, sino en su setentena— acompañado de Andrade, Jeff Jarrett y Jay Lethal, como estelarista de una función organizada expresamente para él, bajo el simbólico paraguas de Jim Crockett Promotions, dentro de las festividades de Starrcast, convención organizada por su yerno, Conrad Thompson.

Flair poco tardó en ver acción tras aquel combate, enzarzándose en un intercambio de golpes con su viejo rival Carlos Colón en el show por el 49 aniversario de WWC, si bien, de momento, no ha faltado a su palabra, pues no ha vuelto a disputar como tal un nuevo encuentro.

Recientemente, asistimos a un nuevo acto de nostalgia, en la línea del protagonizado por Flair, en su caso con Ricky Steamboat brindando una nueva implicación competitiva, figura precisamente muy ligada a la carrera de «The Man». Y cabe resaltar que en ningún momento este combate se vendió como el último de «The Dragon», ya que de hecho, el evento que lo acogió tuvo el nombre de Return Of The Dragon.

Motivo de que, bajo reciente edición del podcast ‘To Be The Man’, Flair comentara la posibilidad de que Steamboat inicie nueva etapa competitiva. Aunque en última instancia, Flair dejó una consideración que sirve de fundamento a la nota que nos ocupa.

«No he hablado con él, por lo que no sé la respuesta. Cuando hablé con él, intentábamos que trabajara con nosotros. Me respondió que no creía estar preparado para hacerlo. Pero es lo que le hace sentir bien. Como digo de mí mismo, podría luchar otra vez ahora mismo también, y lo haría mucho mejor que en el ‘Last Match’, porque cuando llevas tanto tiempo fuera te olvidas de pequeñas cosas que marcan la diferencia y pasas demasiado tiempo poniéndote en forma, y no piensas en pequeñas cosas como la deshidratación. Me involucré tanto en la parte de entrenamiento que olvidé los pequeños detalles.

«Pienso que debería hacer lo que quiera hacer. Es Ricky Steamboat, sólo habrá un Ricky Steamboat, lo haga bien o mal, no afectará a su legado. Es el mejor técnico en la historia del negocio».