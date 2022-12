Liv Morgan fue nombrada como la Superestrella femenil del año

2022 ha sido el año de despegue para Liv Morgan en WWE. Fue una de las favoritas de los fanáticos y sus deseos fueron escuchados cuando ganó la lucha de escaleras en Money in the Bank en el pasado mes de julio, y en esa misma noche logró el Campeonato Femenil SmackDown, tras sorprender a la entonces monarca, Ronda Rousey.

Durante su reinado como campeona femenina de SmackDown, Morgan defendió con éxito el título contra Shayna Baszler y Ronda Rousey, hasta que fue derrotada en una revancha contra Rousey durante una brutal pelea en Extreme Rules en el mes de octubre. Desde su derrota, la ex miembro de Riott Squad ha entablado una rivalidad con Sonya Deville, y recientemente contra Damage CTRL, donde incluso recibió la sorpresiva ayuda de Tegan Nox, quien volvió a la compañía.

Gracias a los logros obtenidos durante el 2022, en donde llegó a la cima de la división femenil de SmackDown, Liv Morgan recibió la distinción de ser la Superestrella Femenil del año por parte de WWE Deutschland. La ex Campeona SmackDown reaccionó a la distinción con un agradecimiento en sus redes sociales.

Thank u thank u thank u 🖤😫✨ https://t.co/ymBgml3jDo

— LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) December 8, 2022