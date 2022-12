A Darren Till no lo motiva la fama ni el dinero

Darren Till parece tener el tipo adecuado de fuerza motriz detrás de él de cara al enfrentamiento del sábado en el UFC 282 contra Dricus Du Plessis.

Till (18-4-1 MMA, 6-4-1 UFC) intentará evitar la primera racha de tres derrotas consecutivas de su carrera cuando se enfrente a Du Plessis (17-2 MMA, 3-0 UFC) en un combate clave en el peso medio, que tendrá lugar en el T-Mobile Arena y se emitirá en pago por evento tras los preliminares en ESPN2 y ESPN+. Se trata de un combate de enorme importancia para el británico, que no ha podido encajar las piezas adecuadas para levantar la mano desde noviembre de 2019.

Han pasado más de tres largos años desde que Till ganó una pelea. Ese tramo ha venido con muchas dificultades, pero Till dijo que siempre ha mantenido una mentalidad positiva, y cree que está en el lugar correcto para cambiar su suerte este fin de semana.

«Es un poco de altibajos», dijo Till a MMA Junkie. «Es difícil explicar lo que un luchador piensa sobre cosas como esta, y luego cuando está en lo más alto. He luchado contra los mejores luchadores del mundo. ¿Eso me sitúa en la élite? Sí, eso es. Te ganan y sigues en la élite, por supuesto. Pero te ganan, por supuesto. Ha sido duro y difícil»

«He puesto todo mi empeño en este campamento y he puesto todo mi empeño en este entrenamiento, como siempre hago. Sólo puedo salir ahí fuera el sábado por la noche y rendir y ser fiel a lo que me dije a mí mismo hace tantos años. No me motiva la fama ni el dinero. Me motiva algo totalmente distinto. Así que sólo voy a salir ahí y hacer una buena pelea».

En un intento de cambiar sus resultados, Till se llevó su campo de entrenamiento a Tailandia para el UFC 282, y se marchó justo un día después del nacimiento de su hija. Dijo que ha sido un cambio efectivo, porque ha trabajado con gente como Marvin Vettori y otros compañeros de gran calidad en las semanas previas al evento. Fue un campamento agotador, dijo, pero Till jura que no ha escatimado esfuerzos en el proceso.

«He estado muy concentrado en todo, desde la dieta hasta el sueño y la recuperación «, dijo Till. «La gente que ha estado conmigo ha estado ahí por una razón. … Tengo que estar preparado para un tipo como Dricus. Es un hueso duro de roer y viene a arrancarme algunas cabezas».