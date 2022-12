AEW barajó que MJF pasara a ser técnico

¿Perdió AEW la oportunidad de tener un gran técnico favorito del público con MJF? Ya en septiembre, Chris Jericho reveló que el propio Friedman no quiso ser presentado como tal en su regreso a las historias. Y así fue, pues su victoria en la Casino Ladder Match de All Out se dio de la manera más ruda posible.

Camino a Full Gear, AEW quiso que su victoria luciera merecida… hasta que William Regal se puso de su lado, traicionando a Jon Moxley. Colores rudos que se hicieron aún más visibles cuando menos de dos semanas después, Friedman dio la espalda a Regal; manera de sacar al británico de la programación, quien se encamina de nuevo hacia WWE. Con todo, MJF no deja de gozar del aplauso del respetable.

Según Bryan Alvarez, una decisión, la de mantener a MJF como villano, que tuvo sus detractores dentro de AEW.

«[…] Fue controvertido. Varios en la empresa dijeron que deberían haber ido hasta el final con él como técnico, con el argumento de que no todos los días el público te da un gran técnico, y que cuando lo hace, debes sacar partido. Si miras la historia de WWF, cada campeón que transformó el negocio —de Bruno Sammartino a Hulk Hogan, The Rock, ‘Stone Cold’ Steve Austin y John Cena— todos fueron técnicos. Hubo otros que tuvieron buenas trayectorias, pero fueron los grandes técnicos campeones los que transformaron el negocio […] Pero Khan tuvo la última palabra y decidió hacer ese final con el paso al bando rudo […] «AEW fue construida sobre la idea de darle a los fans lo que no obtenían de WWE, una alternativa, y en el momento de su ascenso los fans habían vivido una década abucheando al técnico número uno, John Cena, y varios años abucheando al técnico número uno, Roman Reigns. WWE siguió impulsándolos como técnicos aunque claramente pelearan una batalla perdida. Viendo el final de Full Gear, fue difícil no pensar que AEW estaba haciendo lo mismo […] Tal vez haya sido una oportunidad perdida para crear un técnico campeón que marcara la diferencia y la cara de la siguiente era de AEW, y oportunidades así no se presentan muy a menudo».

► MJF, el héroe que nunca fue

Hoy, en el Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer confirma que la casa Élite consideró la vía de un MJF técnico, y que Tony Khan decidió no tomarla. Seguidamente, Meltzer estima que en estos momentos, resultaría erróneo un «turn face».

«Muchas personas nos señalaron la semana pasada que hubo conversaciones en cuanto a que MJF fuese el principal técnico de la empresa después de Full Gear. Era mi intuición porque la compañía necesitaba un nuevo técnico favorito del público candente, y crear un técnico favorito del público importante es mucho más difícil hoy día que crear un rudo importante. «Dicho esto, Tony Khan tomó la decisión y en este momento la peor idea sería pasar a MJF al bando técnico porque esa ventana se cerró cuanto menos por muchos meses. Tal vez haya perdido su apogeo, pero quién sabe dónde estarán las cosas dentro de seis meses o un año».