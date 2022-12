Un Vince McMahon arrepentido quiere volver a la WWE

Sería exagerado, mentira sería también otra palabra, decir que nadie en la WWE quiere de vuelta a Vince McMahon. No obstante, quizá la mayoría estén más contentos con la dirección actual de la compañía. No hace mucho nos hacíamos eco de esta información: «(…) la moral entre bastidores ha mejorado significativamente. Hablando con miembros del vestuario en los últimos meses, la cultura ha cambiado en función de aquellos que estaban dispuestos a hablar al respecto. (…) Casi todos dijeron que ir a trabajar era mucho más divertido y tranquilo en comparación con la era de Vince McMahon, y uno dijo que no hay un miedo perpetuo de ser despedido por cosas que no puedes controlar (…)».

Dicho esto, ¿y si el antiguo mandamás volviera? La pregunta la planteamos no como mera especulación sino porque Rebecca Ballhaus, periodista de investigación del Wall Street Journal, informa de que Vince McMahon le ha comunicado a sus personas allegadas que tiene la intención de volver. También señala que está enfrentando a nuevas demandas de dos mujeres que lo acusan de haberlas agredido sexualmente. Obviamente, cualquiera diría que ambas cuestiones chocan, que es imposible que McMahon vuelva al menos mientras duran las investigaciones.

Vince McMahon has also told people that he intends to make a comeback at WWE, saying he got bad advice from people close to him to step down and that he now believes the allegations and investigations would have blown over had he stayed. https://t.co/xSH94LMCFc https://t.co/D851vN0GV5

— Rebecca Ballhaus (@rebeccaballhaus) December 13, 2022