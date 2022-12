Alexa Bliss luchará nuevamente por convertise en Campeona Raw, pero lo más sorprendente fue cuando, tras encarar a Bianca Belair en el ring, estuvo a punto de aplicarle un Sister Abigail luego de que el logo de Bray Wyatt apareciera en la pantalla gigante. Si bien la situación no pasó a mayores y la ex Campeona se fue aparentemente confundida por la situación, no es menos cierto de que su personaje está cada vez más ligado con la Superestrella que hiciera su regreso en Extreme Rules.

► Una versión más oscura de Alexa Bliss iba a surgir antes del regreso de Bray Wyatt

Después de que Alexa Bliss desafió sin éxito por el Campeonato Femenil Raw en Extreme Rules 2021, Charlotte Flair destruyó a su muñeca Lilly. Como resultado, Little Miss Bliss no apareció en televisión durante meses. Sin embargo, regresó a los segmentos de ‘terapia’ en la marca roja previo a Elimination Chamber en febrero, luchando en aquel combate antes de regresar a tiempo completo en mayo.

Antes de que Triple H se hiciera cargo de la dirección creativa de la WWE y trajera de vuelta a Bray Wyatt, estaba previsto que Alexa Bliss tuviera un rol diferente bajo el mando de Vince McMahon. La ex Campeona apareció en el podcast Out of Character con Ryan Satin, done mencionó que el plan que WWE tenía para ella antes del regreso de Wyatt era de tener un personaje aún más oscuro.

«Querían que fuera aún más oscura y más profunda. Y luego hice que Jason Baker presentara un boceto y un prototipo de una versión diferente de Lilly, que hubiera sido genial. Obviamente, con creatividad, las cosas siempre cambian. Todavía estoy esperando que esta nueva versión de Lilly pueda salir algún día. Pero, ya veremos».