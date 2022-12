La presidencia de Estados Unidos no está demasiado alejada de WWE, al menos en los últimos tiempos. Podemos señalar la buena relación de Vince McMahon con Donald Trump o el hecho de que Linda McMahon era parte del gabinete del ex mandatario nacional, o los muchos años que se viene hablando de si The Rock va a postularse para presidir el país en algún momento. Y ahora de quien hablamos es de Triple H.

► Kevin Nash, Triple H y la presidencia de EUA

Que sepamos en Súper Luchas, el jefe creativo de la compañía luchística no tiene la intención de dar ese paso. No obstante, si lo hiciera y ganara las elecciones, Kevin Nash cree que sería un gran presidente estadounidense. Así lo señala el miembro del Salón de la Fama en un reciente episodio de su podcast, Kliq This. «Big Daddy Cool» apunta también que HHH tiene un gran autocontrol, lo cual sería una de las muchas cualidades que necesita un gobernante. Y que no tenía el mencionado más arriba.

“Puedes enojarlo, pero él no se enoja como un tipo normal. Especialmente una vez que llegó a donde era vicepresidente sénior, simplemente no podía. Él siempre tuvo el control que el resto de nosotros (Kliq) no teníamos. Paul es muy sensato«.

Pero la verdad es que el «Rey de Reyes» demasiado tiene con ser el máximo mandatario de WWE en estos momentos, al menos en el aspecto creativo. Ahora tiene mucho más trabajo que nunca. Y no deja de recibir elogios. Aunque recientemente nos enteramos de que Vince McMahon quiere volver.