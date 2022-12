¿Es posible el regreso de Vince McMahon a la WWE?

La noticia del día es que, según un nuevo informe del Wall Street Journal, Vince McMahon se está preparando para regresar a la compañía tras renunciar en julio pasado, luego de que se viera envuelto en un escándalo de desvío de fondos, que le terminó costando a la compañía casi veinte millones de dólares, una vez que concluyeron las investigaciones. En este nuevo informe también se reveló una nueva acusación en su contra, en donde le exigen al ex mandamás la cantidad de 11.75 millones de dólares por una supuesta violación a una ex réferi de la compañía.

Hoy, Sean Ross Sapp de Fightful informó que después de hablar con varios altos mandos de la empresa, parece muy poco probable que McMahon regrese a la empresa, ni que estuvieran clamando por que esto suceda.

I should state, they wanted nothing to do with a Vince comeback. We'd not discussed him telling people that he planned to make one. "Done done" was the phrase I got often

