SUPER SHOWDOWN 2020 .— WWE continúa con sus eventos en el reino de Arabia Saudita, y en esta ocasión la edición 2020 de Super ShowDown sirve como preámbulo a WrestleMania 36, presentando muchos combates de grueso calibre, incluyendo una aparición de Goldberg, que será el retador de The Fiend por el Campeonato Universal WWE. La acción se emite desde la Mohammed Abdu Arena, en el Boulevard, de Riad.

WWE Super ShowDown 2020

En el Kickoff del evento tuvimos la lucha de The Viking Raiders (Ivar y Erick) vs. The OC (Luke Gallows y Karl Anderson). Pueden consultar los pormenores en nuestra nota del Kickoff.

► 1- TUWAIQ TROPHY GAUNTLET MATCH

a) R-Truth vs. Bobby Lashley

R-Truth es el primero en llegar al ring, pero no hace ningún promo. Posteriormente aparecen Bobby Lashley y una muy tapadita Lana, que se retira después de la presentación.

R-Truth puede contrarrestar la fortaleza de Lashley usando su velocidad, pero el también peleador de MMA es un hueso duro de roer, pues sabe utilizar su tonelaje.

Después de un súplex, Lashley aplica candado a Truth.

R-Truth contraataca con las movidas de John Cena, pero no consigue aplicar el Attitude Adjustment. Se vuelve a ver en problemas; Lashley lo azota de cara y prepara un Spear.

Pero Lashley falla, estrellándose en el esquinero. R-Truth aprovecha y cubre, eliminándolo.

Lashley es mal perdedor. Le da una golpiza a R-Truth y lo deja casi noqueado con un Spear antes de retirarse a vestidores.

b) R-Truth vs. Andrade

Andrade la tiene fácil cuando llega al ring, pues Truth hasta está sangrando del rostro. Sin embargo, se toma su tiempo para castigar al carismático excampeón 24/7.