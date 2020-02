NXT 26 DE FEBRERO 2020 .— Después de más de cuatro años, regresa Charlotte Flair a NXT, esta vez para contestar el reto de Bianca Belair y como parte de su rivalidad con Rhea Ripley rumbo a WrestleMania. Llama la atención ver a una de las principales Superestrellas WWE de vuelta en un ring de la marca amarilla. ¿Qué podremos esperar de este combate? NXT se emite, como es usual, desde la NXT Arena, en la Full Sail University de Winter Park, Florida.

La semana pasada, Tommaso Ciampa se desquitó con Austin Theory por la traición sufrida a manos de Johnny Gargano. Theory quiere dejar en claro que él no puede ser tratado de esa manera, así que buscará desquitarse en un mano a mano que podría catapultarlo a la cima del elenco de NXT.

En otra lucha programada para esta noche, Dominik Dijakovic enfrentará a Cameron Grimes, en un reto surgido tras un altercado vivido el viernes pasado en un evento sin TV de NXT.

After Friday’s #NXTLive win, @CGrimesWWE got a little vocal backstage and it caught the attention of one, @DijakovicWWE. pic.twitter.com/SqjTjzdNxY

