La novel empresa Just Tap Out (JTO) de TAKA Michinoku inició las actividades correspondientes a «Only Give Up Tournament«, su primera competencia anual de eliminación directa.

Con la participación de 16 luchadores, fue en el Shin-Kiba 1st RING donde se desarrolló la primera ronda.

Dentro de la función se hizo un experimento social muy interesante, ya que acudieron algunas personas ciegas, y cada una de ellas estuvo acompañada de un aficionado que le explicaba lo que sucedía en el ring, trasmitiendo su emoción de cada lucha que presenciaba. Sin duda, un ejercicio de inclusión muy bueno.

Entre los resultados más destacados de la función, estuvo el triunfo de TAKA Michinoku sobre su pupilo KANON, con una excelente llave de sumisión, la Figure-Four Leglock.

Siguió un duelo entre mujeres, donde Maika dio cuenta de Tomoka Inaba. Yuki Shizuki, la tercera luchadora que contiende en este torneo, doblegó al enmascarado Black Chango

Otro de los combates que llamó la atención fue el de Ryuuya Takekura quien superó al enmascarado Eagle Mask de manera contundente.

En la última batalla, Tamura Hayato pasó sobre Black The Giant en ocho minutos de acciones, mostrando amplio dominio a lo largo de la lucha.

Los resultados completos son:

JTO «Only Give Up Tournament – 1ST ROUND», 12.02.2020

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 188 Espectadores

1. Only Give Up Tournament – Round 1: Black Eagle venció a Black Changita (4:38) con la Camel Clutch.

2. Only Give Up Tournament – Round 1: Maika derrotó a Tomoka Inaba (10:06) con un Cross Armbreaker.

3. Only Give Up Tournament – Round 1: Chojin Yusha G Valion venció a BM (2:34) con la No.12.

4. Only Give Up Tournament – Round 1: TAKA Michinoku derrotó a KANON (8:33) con la Figure-Four Leglock.

5. Only Give Up Tournament – Round 1: Arata venció a EX Valion (6:04) con la Butterfly Lock.

6. Only Give Up Tournament – Round 1: Ryuuya Takekura derrotó a Eagle Mask (10:06) con un Bear Hug.

7. Only Give Up Tournament – Round 1: Yuki Shizuki venció a Black Chango (5:56) con un Chickenwing Facelock.

8. Only Give Up Tournament – Round 1: Tamura Hayato derrotó a Black The Giant (8:03) con un Front Neck Lock.