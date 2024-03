Seguramente no tenga el mismo impacto y singularidad de la primera entrega, pero AEW All In 2024 promete ser otra cita que marque a toda una generación de seguidores.

En 2023, aquel show hizo de Londres la capital luchística del año, batiendo récords (discutidos) y demostrando que las islas británicas son actualmente el gran mercado, no sólo para las promotoras de mayor envergadura.

Así, All In, cual WrestleMania, propició un fin de semana de eventos «satélites» donde empresas alternativas aprovecharon el masivo desplazamiento de seguidores hacia la ciudad inglesa. Y además de las locales, caso de RevPro o PROGRESS, decidieron unirse a la fiesta Gatoh Move o DEFY Wrestling.

► Las «indies» mueven ficha en Londres

A menos ya de cinco meses para la celebración de AEW All In 2024, otra vez sobre el Wembley Stadium de Londres, podemos trazar ya una estampa primigenia de lo que nos deparará el esperado fin de semana luchístico, porque varias compañías ya han confirmado varias funciones para tan señalados días.

El viernes 23 de agosto, a modo de particular calentamiento de motores, habrá fiesta vía Riot Cabaret Pro Wrestling, con All Singing All Dancing, desde el atractivo auditorio The Clapham Grand. Reproducción de lo hecho en 2023, aquella edición dejó varios encuentros de calidad, caso de un Robbie X vs. Leon Slater y un Nina Samuels vs. Dani Luna por el título femenil de Riot Cabaret que todavía porta la ex NXT UK. A falta de anunciarse sus primeros combates, seguro no faltarán talentos representativos de la escena.

El sábado 24 de agosto se antoja vertiginoso para quien quiera empaparse de lucha libre. Por una parte, RevPro celebrará su decimosegundo aniversario, de nuevo desde la Copper Box Arena, que si está a la altura del decimoprimero (igualmente, su cartel está por estrenarse), será candidato a evento del año. Y por otra, hay programada una función conjunta a modo de maratón tríptico entre NORTH Wrestling, ATTACK! Pro Wrestling y Hustle Wrestling, titulada All Caps – All Day desde el Highbury Corner. Ojo a su duración estimada: 10:30 AM hasta 5:00 PM. Chúpate esa, WrestleMania.

Y el lunes 26 de agosto, sin ningún show por ahora previsto para el domingo 25 (día de celebración de All In), aparece PROGRESS, con Wrestling Never Sleeps, desde el Electric Ballroom, cuya demanda de boletos inicial hizo que actualmente los pocos restantes tengan un precio bastante elevado.

❌ WRESTLING NEVER SLEEPS



Nor that weekend will you!#AEW will have delivered their 2nd UK show at Wembley Stadium & after a brief nap, PROGRESS Wrestling complete an amazing Bank Holiday of wrestling.



🔥 In addition to having the best of PROGRESS, there are going to be some… pic.twitter.com/5rPodY009S — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) November 26, 2023